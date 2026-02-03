我是廣告 請繼續往下閱讀

▲以豐收金色稻穗光田結合清酒意象，呈現屯區純樸醇厚的在地風景(圖／民政局提供2026.2.3)

2026中台灣燈會將於2月15日至3月3日在台中中央公園盛大登場（除夕休展）！今年台中市政府首度跨界聯名全球人氣IP「姆明一族」，打造最具療癒感的燈節盛宴。其中，由民政局精心規劃的「幸福祈願村」展區，將傳統宮廟信仰與北歐童話完美結合，現場更有AR互動、限量拍貼機及姆明人偶見面會，預計將成為春節期間全台最火紅的打卡熱點。民政局長吳世瑋表示，「幸福祈願村」展區的核心在於「文化共融」，特別邀請台中四大地域具代表性的宮廟打造特色燈組：屯區（大里七將軍廟）： 以「七將軍爺」威武造型登場，象徵守護家園的信仰力量。海線（梧棲鴨母寮永天宮）： 媽祖端坐海上祥舟，搭配流動光影，展現海上平安意象。山區（豐原慈濟宮）： 創新呈現平安橋與燈謎文化，讓祈福儀式更具溫度。城區（南屯萬和宮）： 以「龍馬神獸」為主視覺，祈願城市安樂、世界祥和。除了精美的傳統燈組，民政局更導入現代科技。民眾可透過手機參與「心願發射站」與「果漾變身趣」兩項AR互動，化身可愛水果人或親手繪製數位天燈送入夜空。此外，展區特別設置兩台姆明主題拍貼機，提供「雲朵款」與「經典款」限定相框，讓粉絲能帶回專屬的燈會回憶。為了讓大小朋友近距離感受「姆明」魅力，民政局特別安排姆明人偶於指定時段驚喜現身「心願發射站」前，邀請民眾合影留念：現身日期：2月21日(六)、2月22日(日)、3月1日(六)、3月3日(一)現身時段： 19:10 － 17:40民政局提醒，燈會期間中央公園周邊人潮眾多，歡迎民眾多加利用大眾運輸工具前往。今年燈會結合了北歐療癒能量與台中在地信仰，邀請全國民眾一同到中央公園「幸福祈願」，迎接最浪漫的元宵夜晚。