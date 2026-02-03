我是廣告 請繼續往下閱讀

▲立春是二十四節氣的第一個節氣，標誌萬物復甦的春天來臨，即太陽到達黃經315°之時，代表新的一年從該節氣後起。（圖／農業部moa.gov.tw）

立春要吃什麼 中醫師一次告訴你

▲過年吃完山珍海味、大魚大肉之後，累積在體內的濁氣，需要透過「甘味食物」緩解。（示意圖／取自pexels ）

立春養生禁忌 絕對不要熬夜、運動過量

▲▲立春禁忌一次看。（圖／Gemini生成／記者陳雅雲監製）

節氣立春將於2月4日（三）到來，立春代表著寒冬結束，傳統上指春天即將開始，過去人們也常據立春的天氣，預期未來一年收成；扶原中醫診所醫師陳櫂瑔表示，立春時人體容易受風寒侵襲產生呼吸道症狀，陳櫂瑔指出，立春的特徵是「春寒料峭、乍暖還寒」，冷熱不定的天氣型態，台灣類流感的病例高峰期大約落在立春前後，每年的1月中旬至2月左右，民眾要針對脖子、肚腹、四肢保暖，特別是老人、小孩，或短髮易受寒的族群，配合洋蔥式穿搭，避免感冒著涼。飲食方面，陳櫂瑔說明，春季的芽苗類食材大多都帶有「發散」的特性，可幫助人體發散過年吃完山珍海味、大魚大肉之後，累積在體內的濁氣；陳櫂瑔提醒，春季是「肝氣正旺」的季節，吃太多酸味的食物，如醋、酸梅、檸檬、橘子，容易造成情緒不穩、易怒、口乾口苦，嚴重還會有耳鳴、頭暈的症狀產生，陳櫂瑔強調，立春養生宜早睡早起，，此時經絡循行走到肝膽經，身體可以排毒，利於新陳代謝，所以，起居順應自然界的生機勃發，提高睡眠質量，使身體更舒暢，利於保護肝臟。陳櫂瑔也補充，，因為「動能生陽，也能耗陽」，尤其是中老年人應以舒緩的運動為主，比如散步、超慢跑、爬山、打太極等，這些能夠增強心肺功能，暢通血脈，增強體質，避免高強度運動，以免大汗淋灕而傷陽氣。