我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《芈月傳》由大陸一線女星孫儷主演。（圖／八大提供）

▲《知否知否應是綠肥紅瘦》由大陸一線男星馮紹峰主演。（圖／八大提供）

劇迷引頸期盼的八大電視《後宮甄嬛傳》過年直播馬拉松，今年確定將於2月12日（四）晚間6點起，在八大劇樂部YouTube頻道起跑。今年除了《後宮甄嬛傳》，孫儷另一部經典古裝作品《芈月傳》，以及趙麗穎、馮紹峰主演的《知否知否應是綠肥紅瘦》，也將同步加入24小時直播行列，網友最為津津樂道的專屬聊天室也將同時上線，陪伴大家熱鬧迎馬年。八大電視《後宮甄嬛傳》過年直播馬拉松今年正式邁入第5年，自2022年因為疫情首度推出後即引起外界關注，往後每年農曆春節開播皆掀起全台追劇熱潮及話題，去年起更受到廣告客戶青睞冠名支持，收看盛況更年年刷新紀錄。根據八大劇樂部YouTube頻道統計，2025年《後宮甄嬛傳》連續26天、24小時不間斷直播、完成12輪的播出，總累計觀看次數創歷年新高，高達2,030萬9,541次，其中皇上駕崩經典橋段，更一度創下最高觀看人數，同時8萬3千人同時在線觀看，再次證明《後宮甄嬛傳》屹立不搖的高人氣。今年八大劇樂部YouTube頻道春節直播馬拉松，除了最受網友關注的《後宮甄嬛傳》自2月12日（四）晚間6點起直播外，更加入《知否知否應是綠肥紅瘦》及《芈月傳》，開播時間分別為2月12日（四）中午12點及2月13日（五）晚間6點，相關資訊請鎖定八大劇樂部YouTube頻道。《後宮甄嬛傳》是一部改編自流瀲紫小說的清宮劇，講述雍正元年選秀入宮的甄嬛（孫儷飾），從純真少女在後宮爭鬥中逐步成長為權傾後宮的熹貴妃的故事。故事開端於甄嬛與好友沈眉莊、安陵容一同入宮，面對華妃（蔣欣飾）的霸道、皇后的算計，以及皇帝（陳建斌飾）的寵愛變遷，她經歷喪子之痛、背叛與復仇，最終生下龍鳳胎、重掌六宮大權，並粉碎皇后陰謀。劇中充滿宮鬥橋段，如槳聲燈影裡的碎玉軒暗算、果郡王（李東學飾）的相救，以及甄嬛的「知足常樂」心機轉變，展現後宮女性的生存智慧與悲歡離合，全76集高潮迭起。2月12日（四）晚間6點起八大劇樂部YouTube頻道《芈月傳》是一部以戰國時期秦國女政治家芈月為主角的歷史宮鬥劇，由孫儷飾演芈月，講述她從楚國小公主到秦宣太后的傳奇一生。故事始於芈月（原名羋月）出生時被視為「霸星」，遭楚威后迫害卻倖存，後隨姐姐芈姝遠嫁秦國為媵侍，途中遇劫持與愛人黃歇（黃軒飾）生離死別，她憑智慧成為秦惠文王寵妃，生子嬴稷，並歷經宮廷陰謀、流放燕地、借助義渠兵力返秦助子登基。芈月最終垂簾聽政，成為中國歷史上首位太后，粉碎諸多敵手如魏夫人、宣太后，展現權謀與母愛交織的波瀾人生，全82集宏大磅礡。2月13日（五）晚間6點起八大劇樂部YouTube頻道《知否知否應是綠肥紅瘦》是一部改編自關心則亂小說的北宋背景古裝劇，由趙麗穎飾演盛家六姑娘明蘭，講述她從庶女在家族鬥爭中隱忍成長，到成為侯門主母的勵志故事。明蘭聰慧貌美卻遭嫡母王氏苛待、姐妹排擠、生母被害，她韜光養晦、忍辱負重，結識青梅竹馬齊衡（朱一龍飾）與寧遠侯二公子顧廷燁（馮紹峰飾），經歷家族變故、母親復仇與朝廷風雲。最終明蘭助顧廷燁平定叛亂、整頓侯府、鏟除奸佞，夫妻攜手輔佐新帝，收穫美滿人生，全78集細膩描寫家宅興衰與女性智慧。2月12日（四）中午12點起八大劇樂部YouTube頻道