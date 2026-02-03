我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年高雄市長選情提前升溫，《新頭殼》昨（2）日公布最新民調，結果顯示，賴瑞隆支持度達43.9%，高於柯志恩的32.3%，雙方差距11.6個百分點。該民調數據引來柯志恩質疑，先前賴瑞隆贏過她30幾％，怎麼才過了2個禮拜，突然只贏她11％而已？對此，高雄市議員參選人黃敬雅大酸，柯志恩和藍營側翼是上到「卡提諾」教的數學課是不是？有怕成這樣？黃敬雅今日在臉書發文表示，藍營大肆炒作「賴瑞隆領先幅度，從30%變11%」，帶風向說綠營支持度崩盤。但先搞清楚，2週前的民調背景是「民進黨黨內初選」的最高峰，樣本回收中泛綠表態率自然極高，這是初選期間的常態。黃敬雅續指，現在初選結束，回歸一般的大選對比式民調，賴瑞隆委員依然「穩定領先」柯志恩超過11.6%。把初選的極端動員值，拿來跟回歸常態的大選盤勢相比，柯志恩好意思再說自己是博士？她更不客氣酸嗆是：「竹篙湊菜刀。」黃敬雅進一步提到，最好笑的是，藍營現在的論述竟然是：「哈哈！你本來贏我30%，現在只贏我11%了！」這就是典型的精神勝利法。落後對手雙位數，結果不思檢討為何無法獲得高雄市民的青睞，反而忙著嘲笑領先者贏得不夠多。這種阿Q心態，恰恰證明了藍營對勝選根本沒有信心，只能靠詭辯來自我安慰。黃敬雅強調，賴瑞隆實實在在領先雙位數，是鐵錚錚的事實，也是建立自初選到現在，始終一步一腳印，提出具體的建設願景與政策；反觀柯志恩，除了整天糾結在民調數字上做文章、玩弄話術，到底為高雄有做了什麼？既然柯志恩和藍營怕到這麼愛亂講民調來自我安慰，誠心建議乾脆自己天天做民調，看要做自己贏87%還是187%都可以，做到爽、做到飽，不錯唄？