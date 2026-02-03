我是廣告 請繼續往下閱讀

社群平台Threads近日被「泰國興建迪士尼」的話題洗版，許多民眾已開始憧憬下一趟親子行程。目前泰國政府正評估於東部經濟走廊（EEC）打造國際級主題樂園與體育場，選址鎖定春武里府的EECiti新城一帶。官方預留約480公頃土地，目標爭取「東南亞首座迪士尼樂園」進駐。這項計畫結合三機場高鐵、航空城與新市鎮開發，試圖將交通、觀光與投資整合為單一戰略包；然而，現階段仍處於研究與招商階段，迪士尼官方尚未正式表態，樂園落腳泰國仍具變數。泰國副總理兼交通部長皮帕（Pipat Ratchakitprakarn）特日前證實，已指示EEC政策辦公室加速研議引進大型國際樂園，並點名迪士尼為首要合作對象。官方同步規劃8萬席次的世界級體育場與演藝場館，以「娛樂加體育」的組合取代原有的賭場方案。雖然《娛樂綜合體法案》曾為博弈產業鋪路，但在社會輿論與宗教團體的壓力下，政府轉而強調「零賭場」模式，希望透過家庭友善品牌，為東部經濟走廊吸引長線投資。根據現行規劃，EEC預計在春武里、羅勇等四府整合480公頃土地，打造規模足以媲美亞洲現有園區的基地。配合總預算1.34兆泰銖的EECiti新城計畫，該區域將轉型為結合商辦、住宅與觀光運動的「未來首都」。媒體分析指出，迪士尼對選址要求極高，須具備大片擴張空間、政治穩定度及公私合營潛力，而EECiti智慧城市示範區正好提供了「從零設計」的優勢條件。支持這項宏偉藍圖的根基，是已列入國家二十年戰略的EEC基礎建設。該區橫跨三府，被定位為泰國工業4.0與物流門戶。重點投資涵蓋臨海工業港、智慧電網及自由貿易區。其中關鍵的「三機場高鐵」計畫將串聯廊曼、素萬那普與烏塔堡三大機場，沿線設站於曼谷總站、差春騷、春武里及芭達雅。未來若在EECiti設置主題樂園站點，將能為園區導入穩定的國際客源走廊。若計畫成真，這將成為繼東京、香港、上海之後，亞洲第四個迪士尼品牌據點，泰國也勢必強化飯店與零售產業的布局。分析指出，參考上海園區的建設成本，相關投資額可能上看2560億至2920億泰銖，將對機場營運、營造、飯店與零售股產生顯著利多，並將曼谷為主的觀光動線成功導向東部海岸。然而，《泰國日報》與財經媒體強調，迪士尼尚未證實雙方正進行談判，相關計畫主要是由泰方透過駐美大使館等管道積極主動爭取。迪士尼在評估新園區時通常耗時多年，且會極力避免與現有亞洲園區的客源重疊。泰國若要獲取授權或達成合資，仍須在交通配套、法規環境與投資穩定度上交出具體成績單。社群討論熱度已領先實際進度，Threads上充斥著粉絲自製的地圖，甚至有人根據地方房產廣告出現的「迪士尼」字樣，展開對EEC房產投資的熱烈討論。旅遊專頁則將計畫拆解為「超越上海規模」、「無賭場家庭城市」等賣點進行宣傳，將原本遙遠的工業走廊包裝成親子度假熱區。對一般旅客而言，短期內能見到的是EEC周邊景點與海濱開發的持續升級；至於能否在未來踏入泰國版迪士尼，仍取決於政府與企業如何將這份紙上藍圖轉化為真實建設。