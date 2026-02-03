我是廣告 請繼續往下閱讀

打著「送浪浪最後一程」的溫情口號，卻被檢方查出善款竟成了個人享樂金庫。知名流浪動物送行團隊「毛孩的彩虹天堂」林姓負責人，長年以動物火化、浪浪送行名義對外募資，短短3年間募得逾千萬元，卻有超過一半資金流入個人帳戶，拿來赴日旅遊、健身、購物。台北地檢署今（3）日偵查終結，依公益侵占罪將林男起訴。檢方指出，「毛孩的彩虹天堂」成立於民國107年，對外宣稱為替流浪動物提供尊嚴告別的社會企業，並自稱服務遍及全台七縣市，陪伴超過9000隻浪浪走完最後一程，長期在社群平台塑造溫暖、公益形象，吸引大量愛心人士支持。起訴書指出，林男為公司實際負責人，除經營浪浪送行、毛孩領養與協尋等業務外，另透過嘖嘖募資平台推出「毛孩的最後一哩路」訂閱式專案，並在粉絲專頁大量張貼動物火化案例與募資宣傳內容，藉此向社會大眾募款。檢方查明，林男自108年2月至110年9月間，透過募資專案共收受善款1025萬505元，卻未將款項全數用於流浪動物喪葬與公司營運，而是陸續將其中531萬7889元轉匯至自己銀行帳戶，作為個人用途，包括日本旅遊支出、搭乘高鐵與Uber、超商與百貨公司消費，甚至健身房費用，與募資目的明顯不符。全案曝光的關鍵，源自粉絲專頁曾張貼與知名動物喪葬業者慈成新天地合作的案例內容，卻遭對方發文澄清並無合作事實，引發關注。不少長期支持的「愛爸」、「愛媽」質疑善款流向，進而向調查局台北市調查處檢舉，檢調介入追查後，才揭露募資善款遭挪作私用的情形。檢方認定，林男身為公益募資專案實際負責人，卻違背捐款人信賴，將善款占為己有，已嚴重損害公益信任，依法提起公訴。