我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨副主席蕭旭岑率團訪問中國，為重啟國共論壇準備。而國共兩黨智庫共同舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」今（3）日上午在中國北京登場，蕭旭岑出席開幕式致詞時表示，推動兩岸交流合作最符合兩岸人民的共同利益，並呼籲在當前緊張氛圍下，重建穩定且務實的溝通平台。蕭旭岑指出，近年兩岸關係雖處於相對不穩定狀態，但民間交流依然熱絡，充分反映台灣社會的真實民意。他以數據說明，2025年台灣民眾赴中國人次達489萬，接近疫情前高峰，幾乎每4名出境旅客就有一人選擇前往大陸，顯示政治氣氛的緊張，並未阻擋台灣民眾對兩岸往來的實際需求。蕭旭岑進一步引用民調指出，台灣社會普遍支持維持兩岸對話管道。根據《聯合報》2025年兩岸關係年度調查，近9成台灣民眾認為兩岸應保持溝通，即使在民進黨支持者中，也有超過7成5不認同完全中斷對話；另有46%的受訪者支持持續深化兩岸經貿交流，比例創下近4年新高。他表示，國民黨正是在這樣的主流民意期待下，致力推動兩岸恢復對話。回顧2008年至2016年國民黨執政期間，兩岸簽署包括ECFA在內的23項協議，促成大量學生交流、觀光往來及貿易成長，展現「以對話取代對立」的實際成果。他強調，這些成果建立在共同政治基礎與維護和平的共識之上。針對當前現實困境，蕭旭岑也坦言，兩岸人員往來出現明顯失衡，去年台灣民眾赴中近500萬人次，但中國民眾赴台僅55萬人次，觀光等產業首當其衝，顯示更需要具體、能為產業發聲的溝通平台。本次論壇即希望為兩岸產業尋找出路，為人民共謀福祉。他說，「我們應該要兩岸合作賺世界的錢，不要兩岸對立，讓其他外國漁翁得利來掏空台灣，剝削台灣，讓後代子子孫孫無法立足」。蕭旭岑轉述，國民黨主席鄭麗文高度重視此次論壇，盼針對觀光、產業合作，以及醫療照護、氣候變遷、防災、AI發展、新能源與減碳等前瞻議題深入討論，期待凝聚共識並促成實質進展。他最後強調，過去經驗證明，兩岸和平交流、互利合作最符合人民利益，呼籲雙方在既有基礎上求同存異、擱置爭議，共同推動和平發展。