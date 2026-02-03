我是廣告 請繼續往下閱讀

▲袁惟仁曾經說想再聽一次王菲、那英（如圖）合唱〈夢醒了〉，那英妙回「等你掛了唱給你聽」。（圖／我愛貓大YouTube）

▲袁惟仁小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心制表）

知名音樂人、小胖老師袁惟仁與病魔纏鬥約8年，昨（2）日下午與世長辭，享年57歲，他生前曾經表示，如果能再聽一次那英、王菲合唱〈夢醒了〉就死而無憾，那英當時開玩笑說「等你死了我倆站在床頭為你唱一段」，如今聽來讓網友格外感傷，「當年的綜藝效果變成了如今的讖語，令人唏噓...」袁惟仁作詞作曲的〈夢醒了〉1998年收錄在大陸歌后那英的《征服》專輯，那英與天后好友王菲後來曾經同台合唱該曲，那英早年上節目《康熙來了》專訪，透露袁惟仁曾經跟她說，「在我有生之年，要是能夠再一次聽到妳跟王菲合唱，我會死而無憾。」對於袁惟仁的願望，那英在節目上笑回「我說好，等你死了以後我倆站在床頭為你唱一段〈夢醒了〉」，當時主持人蔡康永還說要和小S一起主持袁惟仁的喪禮，這一段黑色幽默的綜藝笑哏，今日看來讓人唏噓不已。網友看了這支節目歷史片段，感嘆：「這個世界又少了一個有趣的靈魂，多了幾首悲傷的歌...」、「很熟才會開這種玩笑話」、「那英和王菲的友誼也是通過袁惟仁建立起來的吧」、「那英和王菲的友情、袁惟仁的才華都是我們青春的見證」、「每次聽到〈夢醒了〉都會想起這個令人心酸的故事吧」、「有時候現實比小說更加離奇和殘酷！」昨天傍晚，有消息指出袁惟仁不幸病逝，不久，臺北流行音樂中心董事長、音樂人黃韻玲在臉書發文，轉述袁惟仁二姊袁藹珍的訊息，「大家好，小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。」袁藹珍表示，家屬會帶袁惟仁從台東回台北，安葬在一個有山有水、他熟悉的地方，並與父親放在一起，「慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽...他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」袁惟仁曾經替那英打造多首經典歌曲，如〈征服〉、〈夢一場〉、〈夢醒了〉，尤其專輯《征服》讓她成為首位入圍台灣金曲獎的大陸歌手，並奠定「那氏情歌」風格；袁惟仁早期為王菲作曲，幫助她進軍台灣市場，後期作品也展現溫暖風格，代表作有〈執迷不悔〉、〈過眼雲煙〉、〈旋木〉。昨天晚上，那英透過工作室發文追念好友袁惟仁，她寫下：「謝謝你帶來了這麼多美好的音樂，在另一個世界也要繼續彈著吉他唱著歌。小胖，一路走好！」袁惟仁 享年57歲1968年6月24日～2026年2月2日家庭：配偶陸元琪（2002年—2016年）、1子1女代表作品：《執迷不悔》、《征服》、《夢醒了》、《夢一場》、《離開我》、《旋木》得獎經歷：曾以凡人二重唱，獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。