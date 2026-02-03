我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著 2026 年第五屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）腳步逼近，各國名單陸續揭曉。洛杉磯道奇隊在休賽季重金簽下的明星終結者艾德溫·狄亞茲（Edwin Díaz），已正式對外宣布將再度披上波多黎各戰袍出征。這項決定引起全美球迷高度關注，因為狄亞茲曾因這項賽事經歷了職業生涯最慘痛的一幕。時光回撥至 2023 年經典賽，當時狄亞茲效力於紐約大都會，他在分組賽對陣多明尼加的關鍵一戰中成功關門，帶領波多黎各晉級。然而，就在全隊於投手丘上跳躍慶祝時，狄亞茲意外發生右膝蓋髕骨韌帶撕裂，當場被輪椅推離球場，隨後宣告整個2023年大聯盟賽季全數報銷。那次受傷不僅震撼球界，也讓許多大聯盟球團對「頂尖球星參與國際賽」產生疑慮。狄亞茲在復健的一年裡展現了驚人毅力，並在2025年重返巔峰，繳出亮眼成績單，進而獲得洛杉磯道奇隊的一紙3年22億台幣的大型合約，成為「宇宙道奇」邁向連霸之路的最後一道防線。目前波多黎各國家隊正深陷「保險爭議」，包括林多（Francisco Lindor）在內的多位球星因保險公司審核問題，參賽權一度受阻。狄亞茲在此時獲准參賽並公開表態，無疑為波多黎各注入一劑強心針。本屆經典賽波多黎各被分在 A 組，將與古巴、加拿大等強敵競爭。屆時，洛杉磯球迷將先在經典賽舞台上，見識這位新任道奇守護神如何用他那招牌的「號角舞曲」威懾對手。