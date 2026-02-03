我是廣告 請繼續往下閱讀

資深媒體人毛嘉慶加入民眾黨，並爭取參選桃園市中壢選區議員提名，但近日遭同選區對手、民眾黨前社發部主任張清俊具名檢舉，指控毛涉性騷擾黨內女性。民眾黨中評會主委認為茲事體大，有深入調查之必要，將請選舉決策委員會暫停該選區初選民調。毛嘉慶說，曾參殺人，何況小毛？他將退出初選，不玩了。毛嘉慶說，做人處事，讓任何人感受到「不舒服」，就是他不對，直接跟他說，他會誠摯道歉。「但是，我沒說過什麼開房間踰矩的話，而中評會的所謂新事證，我不知道內容，也無從解釋。這樣的標題指控，已對我的家人造成傷害。」毛嘉慶說，「我在此宣布，退出中壢區議員初選，原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了。」被外界封為「小草女神」、現任民眾黨台中市黨部發言人的劉芩妤（咪咪）在上月31日在臉書發文，認了自己是受害者，並坦承「感到不舒服」。劉說，原先選擇低調不回應，卻發現沉默反而遭到錯誤解讀，甚至被他人「代言」，因此決定出面簡單說明、以正視聽。她強調，真正的保護受害者，應是尊重當事人的意願與隱私，而非將他人的傷痛轉化為政治操作。民眾黨中央評議委員會主委李偉華今日表示，中評會已於2日晚上召開會議，收到本案當事人提供之新事證，因此決議，請選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查。李偉華強調，為了維護本黨的黨紀及社會聲譽，中評會已達成如上決議，且選決會應確保初選之公正與公平，並昭社會公信。