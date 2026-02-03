我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年新北市長選戰，民進黨將由立委蘇巧慧出戰，藍營人選則陷僵局，本預定呼聲最高的台北市副市長李四川跟新北市副市長劉和然1月底見面協調，但仍無果，兩人之間是否有嫌隙備受關注。對此，資深媒體人陳東豪昨（2）日爆料，藍營之中恐怕有內鬼，想讓李四川難堪。陳東豪昨日在政論節目《前進新台灣》中指出，這次選戰藍營有2個重點，第一是「不管事李四川或是鄭麗文，有沒有辦法處理侯友宜，讓侯友宜能夠表態支持？」；第二則是民眾黨主席黃國昌，「順位上來講是先處理黃國昌」，因為黃國昌如果不選，侯友宜輔選也沒有用，「只要藍白是一組候選人的時候，哪有那麼麻煩？」陳東豪表示，除了黃國昌以外，還要跟柯文哲協商，若想讓其退出這次選戰，是必須拿出一些條件進行交換，交換的內容恐怕超乎外界想像，並非讓出宜蘭縣或民眾黨在議會組織黨團那麼簡單。陳東豪直言，「三腳督」的情況下李四川可能會贏，但國民黨不敢冒這個風險，因為黃國昌在新北的支持度15％，事實是「國民黨要看柯文哲跟黃國昌的臉色」。針對先前傳出李四川本要和劉和然見面協調，但李四川本人並不知情此事一事，陳東豪質疑，若當事人李四川不知情，「那誰故意放這個訊息出來？你是要給李四川難堪嗎？」，懷疑國民黨中有內鬼在修理李四川。