修正期恐長達兩個月

處於「危險的中間地帶」

政策不確定性的陰影

黃金與白銀價格在上週五經歷了歷史性暴跌，以慘淡的跌幅收盤。雖然有許多散戶投資人想趁此時進場撿便宜，但市場專家警告，這波跌勢目前未必是進場「抄底」的好時機，較理想的時間點可能要等4月之後。根據Business Insider報導，由於市場對於美國總統川普（Donald Trump）提名許（Kevin Warsh）接掌聯準會（Fed）反應激烈，導致市場陷入混亂。白銀暴跌逾30%、黃金則下挫超過10%。週一交易員收假歸隊後，金屬市場依據波動劇烈。儘管任何資產單日大跌36%似乎都像是一個進場機會，但分析師與評論員紛紛呼籲，在接下來這段預計會非常動盪的時期內應保持謹慎。市場研究公司Fairlead Strategies創辦人兼技術分析師史塔克頓（Katie Stockton）向CNBC表示，他認為金銀價格正處於長達8至9周的「修正行動」中，並補充指出，AI概念股也可能出現類似的波動。也有其他金融專業人士對「貨幣貶值交易（debasement trade）」的持續強勢抱持更悲觀的看法。這項交易策略自2025年初以來，一直是推升貴金屬價格的重要力量之一。 盈透證券（Interactive Brokers）高級經濟學家托雷斯（José Torres）認為，金銀價格已大幅脫離基本面，「這種狂熱的漲勢已帶有投機性質，價格在缺乏合理依據下飆升，可能會讓那些在頂峰買入的人面臨痛苦的失望。」Siebert Financial投資長馬立克（Mark Malek）呼應了看空情緒，他指出：「白銀會放大黃金接下來的任何走勢。它在漲的時候更瘋狂，跌的時候則流血更快。這不是黃金故事的開始或結束，而是危險的中間地帶。」Laffer Tengler Investments的執行長兼投資長騰格勒（Nancy Tengler）則認為，目前的策略應該是「捨黃金、保股票」。她表示：「黃金既然已變成一種動量交易（momentum trade），我就會遠離它。當沒人能清楚解釋為何漲這麼多時，最好先退場觀察，等局勢穩定後再重新入場。這些所謂的『避險資產』出現如此巨大的震盪，著實令人擔憂。」投資顧問公司 The ABC Squared管理負責人斯圖迪萬特（Marcus Sturdivant Sr）向Business Insider表示，從基本面分析，金銀應該很快會鞏固地位並恢復其熱門避險資產的角色。然而，他也坦言，川普經濟政策的不可預測性，使得短期內的走向極難預測。他表示：「這波拋售是否過頭了？是的，但我們仍可能看到貴金屬再小幅下探。黃金這一波漲勢，是在去年全球央行進行經濟『排毒』時所推動。在2025年之前，金屬資產已經有十年幾乎沒有表現。」