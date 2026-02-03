我是廣告 請繼續往下閱讀

Jennie是超級大I人 但愛送禮給喜歡的朋友們

《秘密好友俱樂部》介紹 台灣可至愛奇藝收看

韓國全新綜藝節目《秘密好友俱樂部》集結BLACKPINK成員Jennie、因《單身即地獄2》爆紅的DEX（金珍映）、秋成勳、盧弘喆與李秀智全員到齊，一開場就圍繞「秘密送禮」任務，所有成員必須隱瞞身分、以動物代號互稱，在不被發現的情況下完成送禮挑戰。一向以冷靜形象示人的Jennie，這回展現MBTI計畫型J的行動力，獨特的「送禮哲學」成為全場焦點，而其他成員也各自暗中行動，讓這場看似溫馨的送禮任務，從一開始就充滿競爭與笑料。Jennie一向給人冷淡的感覺，但她曾說自己比較內向，自認是超級I人，但對待喜歡的人就特別不同，平時就愛送禮、對身邊人相當大方的她，在《秘密好友俱樂部》澈底展現MBTI的「計畫型J」作風，預告要來一波「禮物轟炸」，不只準備維他命，還購入近期在年輕族群間爆紅的巧克力「名字餅乾」，準備為DEX找出自己的本名「珍映」，作為驚喜禮物。Jennie曾分享自己的「送禮浪漫哲學」，在她看來送禮是一件很容易的事，不僅過去和BLACKPINK成員們一起住的時候就常送禮，也會特別留意身邊的人喜歡什麼。她坦言自己喜歡舉辦活動、也喜歡製造驚喜，在這方面自認是「浪漫主義者」，尤其享受對方完全不知道會收到什麼、自己偷偷準備的過程。不過她也忍不住吐槽，反而常對周圍的人感到失望，因為很多人明明已經在挑禮物，卻會提前透露「我要送你什麼」，讓驚喜感瞬間消失。Jennie強調，在她心中「忍耐也是禮物的一部分」，她最喜歡的是直到禮物送出的前一刻都不被發現，因此也特別喜歡「秘密好友」這樣的設定，直呼能當誰的秘密好友，聽起來就很有趣，並堅持禮物一定要有誠意、也要注重浪漫，最後更自信放話：「當我的秘密朋友真的太幸福了！」不過最爆笑的橋段，莫過於李秀智活用自己的變裝專長，化身聖誕老人直闖Jennie經紀公司送禮，沒想到警覺性超強的Jennie手上還抓著零食盒子，直接衝到公司門口大聲喊：「你是誰！」但在確認收到禮物後，她又立刻展開幸福笑容，邊跳邊大喊：「我收到禮物了！」與過往冷酷女神形象形成強烈對比，私下俏皮可愛的一面全曝光。最終，最先成功送出第一份禮物的人由DEX奪下，他僅以2分鐘之差搶在李秀智之前完成送禮任務，而DEX何時才會打開Jennie精心準備的禮物，也成為下集焦點。《秘密好友俱樂部》由韓國國民綜藝《無限挑戰》製作人金泰浩領軍打造，並集結BLACKPINK Jennie、因出演《單身即地獄2》爆紅的男神DEX（金珍映）、知名綜藝藝人兼YouTuber秋成勳、盧弘喆，以及實力派諧星李秀智擔任固定班底。節目以「收到一個，就懂得分享成兩個的人們的聚會」為核心概念，而韓國分部的新成員要隱瞞身分、並以動物代號互稱的情況下，透過視訊抽選出各自的秘密好友，還必須為對方準備禮物。《秘密好友俱樂部》每週日18：55在愛奇藝國際版全台獨家與韓國同日跟播。