民眾黨主席黃國昌日前卸任立委，並在新莊舉辦新北市長競選總部開幕，更轉當直播主。網紅四叉貓今（3）日就揭露，黃國昌直播期間數度開啓營利功能收抖內，短短2晚就進帳30萬元，吸金力驚人；對此，律師林智群也狠酸，「小草比兒子可靠」。四叉貓今日發文指出，黃國昌卸任後，迫不及待打開YouTube抖內功能，連開2晚直播（1日、2日），都霸佔了台灣抖內排行榜冠軍寶座，總共收到30萬元的抖內，「立委月薪才20萬元耶，這2年辛苦國昌老師賺少了，恭喜國昌轉職當網紅發大財！」林智群也在臉書發文表示，「小草比兒子可靠多了」、「阿北兒子都在環遊世界花家裡的錢」；貼文一出，網友們紛紛留言表示，「讚嘆蔥草腦的財力，一定要堅定支持到底參選新北市長，還有總統喔，加油！」、「火山孝子還是水軍奉獻？」、「大外宣經費抵達」、「進化了！連飛輪都不用踩就有錢了！」、「為什麼還tag時代力量…他是民眾黨黨主席耶…」。