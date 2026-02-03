我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡瓜的《下面一位》迎來第100集。（圖／下面一位提供）

▲▼胡瓜到長輩家中作客，一來一往互動有說有笑，場面溫馨。（圖／下面一位提供）

藝人胡瓜YouTube頻道《下面一位》最新一集迎來頻道的第100集，主打親民路線的他，不忘回饋支持觀眾喜愛，到年紀將近90歲的長者家中作客、送紅包，當胡瓜一現身，奶奶藏不住喜悅，而該名奶奶正是《綜藝大集合》的忠實觀眾，雙方玩起彈乒乓球拿紅包獎金，奶奶還熱情獻吻、狂餵食，讓胡瓜高喊「真的不能再吃了！真的是職業傷害」，場面歡笑聲不斷，足見胡瓜親民又接地氣的形象，十分到位。《下面一位》迎來第100集，胡瓜化身驚喜，到年紀將近90歲的長輩家中們送幸福，奶奶一見到他，露出燦爛笑容，興奮喊：「我昨天才在電視上看你！」還從頭到尾直盯著胡瓜看，不敢相信偶像出現在眼前，喜愛藏不住。而該名奶奶是《綜藝大集合》的忠實觀眾，於是許願想要和胡瓜玩遊戲，2人玩起鏟錢遊戲，一來一往，逗趣十足，過程中胡瓜也偷偷助奶奶一臂之力，最後特別加碼、送上紅包，之後互相擁抱道謝，場面流露滿滿人情味。隨後胡瓜再來到另一群長輩家中，像亂入姐妹淘聚會一般，還沒坐下就被熱烈歡迎，一下被稱讚「本人怎麼那麼帥」，一下又被瘋狂被餵食，甜蜜的負擔讓胡瓜高喊「真的不能再吃了！真的是職業傷害」，結果被回覆：「不吃飽怎麼有力氣減肥！」讓胡瓜啞口無言。胡瓜同樣重現《綜藝大集合》遊戲，和奶奶們玩起彈乒乓球拿獎金，玩得興高采烈，道別時都依依不捨，奶奶還熱情獻吻，胡瓜開玩笑表示：「親一口拿回1000」，胡瓜有感而發表示，可以當面跟支持觀眾道謝，讓自己多了更多動力，希望喜愛收看節目的人開心。