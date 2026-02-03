我是廣告 請繼續往下閱讀

安德魯王子

比爾蓋茲

美國商務部長盧特尼克

英國維珍集團(Virgin Group)創辦人布蘭森（Richard Branson）

英國前內閣大臣曼德爾森（Lord Peter Mandelson）

特斯拉執行長馬斯克

Google 共同創辦人謝爾蓋·布林（Sergey Brin）

導演拉特納（Brett Ratner）

美國前總統柯林頓（Bill Clinton）

美國司法部上周五（30 日）公布已故性犯罪者愛潑斯坦案（Jeffrey Epstein）剩餘文件，總計超過 300 萬頁文件、2,000 段影片、18 萬張圖片，除了原先就曾被披露的美國總統川普之外，先前曾被爆過的英國前王子安德魯，有更多與愛潑斯坦往來的內容也被曝光，包含安德魯王子在內，全球還有哪些政商名流被捲入其中？根據路透報導，美國司法部公布的愛潑斯坦文件包含多封電子郵件，當中顯示英王查爾斯三世（King Charles）的胞弟安德魯，在愛潑斯坦2008年兒少性犯罪遭定罪後，安德魯仍與其保持聯繫超過兩年。文件也包括數張照片，似乎顯示安德魯蹲在一名躺在地上、身分不明的女子旁，並觸碰其腰部。照片中該女子的臉部已被塗黑遮蔽。兩人衣著完整，安德魯蹲在女子上方，直視鏡頭。查爾斯三世去年11月已就安德魯捲入愛潑斯坦醜聞，撤銷胞弟王子的頭銜，並收回其在溫莎的寓所。安德魯王子先前否認與愛潑斯坦有任何不法行為，強調在愛潑斯坦2008年被判有罪後，除了2010年前往紐約終止關係外，並沒有與他保持聯繫。根據紐約時報報導，披露的電子郵件顯示，愛潑斯坦在2013年起草過寫給蓋茲或關於蓋茲的短訊，暗示其存在婚外性行為。蓋茲的一名發言人稱這些指控「荒謬至極，完全不屬實」。在其中一封郵件中，愛潑斯坦透露曾幫助蓋茲獲取藥品，「以應對與俄羅斯女孩發生性關係的後果」，並稱自己曾為蓋茲安排與已婚女性的幽會。目前尚不清楚愛潑斯坦是否曾將這些郵件發送給蓋茲，報導指，相關內容發生在愛潑斯坦試圖撮合蓋茲基金會與摩根大通的一項合作失敗之後，也因此讓愛潑斯坦失去了一筆可觀收入。根據紐約時報報導，現任商務部長盧特尼克曾在2012年計劃前往愛潑斯坦的私人島嶼，根據新公佈的文件，2012 年 11 月 20 日，愛潑斯坦的長期助理給盧特尼克發了一封電子郵件，稱愛潑斯坦知道他會在假期期間去聖托馬斯島待一段時間，愛潑斯坦要他把一些電話號碼給盧特尼克，方便兩人見面。文件顯示，這次聚會定於2012年12月23日舉行。一天後，愛潑斯坦的一名助理給盧特尼克轉發了一條來自愛潑斯坦的訊息，內容提到「見到你很高興。」盧特尼克先前曾表示自己在2005年前後已與愛潑斯坦斷絕往來，在最新一批文件被爆出後，盧特尼克又強調從沒和愛潑斯坦待再一起過。根據BBC報導，在一封2013年的電子郵件中，布蘭森告訴愛潑斯坦與他見面很愉快，還要他只要帶著後宮佳麗來就好，維珍集團則稱，後宮是指愛潑斯坦團隊中的三名成年成員，並補充說布蘭森夫婦與愛潑斯坦的接觸僅限於12年前的幾次公開場合，例如慈善網球賽，強調「布蘭森認為艾普斯坦行為令人髮指，支持為其諸多受害者伸張正義。」根據美國司法部揭露文件中的銀行紀錄顯示，愛潑斯坦曾向與曼德爾森的帳戶，在2003年至2004年間付款7.5萬美元；但曼德爾森堅稱自己沒有收到這些款項；此外，曼德爾森在文件中還提出希望入住愛潑斯坦旗下房產。BBC指出，2024年12月，曼德爾森被任命為英國駐美大使，但不到一年遭撤職，因為有消息曝光他曾在愛潑斯坦定罪後仍表達支持訊息。曼爾爾森也在2日退出英國工黨。針對曼德爾森與愛潑斯坦的關係再度被披露，英國首相施凱爾2日呼籲曼德爾森立刻辭去英國上議院終身席位，並放棄貴族頭銜。施凱爾發言人威爾斯（Tom Wells）表示，曼德森不應該再具有上議院議員身分，也不應使用上議院的頭銜。紐約時報與CBS提到，2012年至2014年間，愛潑斯坦與馬斯克多次互發訊息，討論是否在佛羅里達或加勒比海小島會面。愛潑斯坦在2012年9月25日寫給馬斯克的信中還喊話馬斯克可帶著朋友一起來。2012年11月25日，愛潑斯坦在一封電子郵件中詢問馬斯克，他將帶多少人搭直升機前往島上。馬斯克回覆「可能就我和塔露拉。」塔露拉‧萊利（Talulah Riley）當時是馬斯克的妻子。 馬斯克接著問，「你們島上最瘋狂的派對會是哪一天/哪一晚？」到了聖誕節，馬斯克又傳訊，「你們有什麼聚會計劃嗎？我今年工作到快要崩潰了，所以等孩子們聖誕節回家後，我真的很想去聖巴茨島或其他地方參加派對，好好放鬆一下。」馬斯克過去曾否認前往過愛潑斯坦的私人島嶼。去年9月，馬斯克在社群媒體上發文稱，愛潑斯坦「曾試圖讓我去他的島上，但我拒絕了」。多封電子郵件顯示，馬斯克後來取消了兩人原本商定的計劃。馬斯克週六在X平台上發文稱，「我與愛潑斯坦的往來極少，並且拒絕了他多次邀請我前往其島嶼或搭乘『蘿莉快車』的邀請，但我很清楚，與他的一些電子郵件通信可能會被扭曲，並被有心人士來抹黑我的名聲。」紐約時報指出，布林曾造訪過愛潑斯坦位於聖托馬斯島附近的私人島嶼，並曾與愛潑斯坦的長期伴侶、已被定罪的麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）通信，麥斯威爾在2003年曾發出一封信給布林稱，「在傑弗里家的晚餐總是輕鬆愉快，期待見到你。」報導提到，愛潑斯坦過去曾將摩根大通的高管介紹給布林，幫助該銀行成功將布林發展為客戶，布林在去年也曾被吹哨者披露，曾在愛潑斯坦的島上看過他與未婚妻，該島多年來一直是愛潑斯坦性販運活動的核心地點。美國司法部週五發布的照片​​顯示，美國第一夫人梅拉尼亞的新紀錄片導演拉特納擁抱年輕女子的畫面流傳，拉特納曾執導《尖峰時刻》系列電影和《X戰警：背水一戰》，可以看到他坐在沙發上，旁邊是已故的愛潑斯坦和兩名被隱去長相的女性。雖然照片的拍攝時間尚不清楚，但它們似乎與去年 12 月發布的拉特納和愛潑斯坦與已故法國模特兒經紀人布魯內爾(Jean-Luc Brunel）的合影是在同一地點拍攝的。挪威王室的王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）美國司法部公布的解密文件中，揭露了梅特瑪莉王儲妃與愛潑斯坦的私交，她的名字在逾300萬頁的文件中出現上千次，甚至曾在郵件中戲稱「巴黎適合通姦」，還曾詢問愛潑斯坦，「身為一個母親，用2個裸女拿著衝浪板的照片，當作我15歲兒子的桌布，是否不妥？」梅特瑪莉承認當時「判斷不佳」，還稱與愛潑斯坦的來往令人尷尬，強調自己對受到愛潑斯坦虐待行為受害者深感同情；梅特瑪莉還曾在艾普斯坦位於佛羅里達的豪宅住宿4晚，且在2011年至2014年持續有來往。柯林頓與愛潑斯坦的來往甚早被爆出，在愛潑斯坦檔案裡，保存著多張柯林頓的照片，包含兩人合影，以及柯林頓在泳池、浴缸的照片。柯林頓也曾搭過愛潑斯坦的私人飛機，但柯林頓的法律代表則稱，愛潑斯坦在2006年首次被刑事控訴後就斷絕往來，柯林頓堅決否認有任何不當行徑。