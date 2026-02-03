我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 11歲女童昨（2日）叫不醒身亡，今（3日）再傳出一家7口一氧化碳中毒。（圖／翻攝畫面）

新北市土城區今（3日）凌晨驚傳一家七口一氧化碳中毒送醫，詭異的是，該戶人家的11歲長女，昨（2日）下午才被發現離奇陳屍於5樓臥室。對此，法醫高大成受訪時推測，女童極有可能就是一氧化碳中毒的首位犧牲者；他直言，一氧化碳是恐怖的「隱形殺手」，人體一旦感覺頭暈、噁心，通常距離死亡只剩幾分鐘，想要靠自己察覺並脫困，幾乎是不可能的任務。針對11歲女童前一日就死亡，家屬卻未察覺異狀，高大成指出關鍵在於「屍斑顏色」。他表示，一氧化碳中毒身亡者，屍斑會呈現鮮豔的「粉紅色」，但因小孩皮膚較白皙，若第一時間沒有專業法醫相驗，家屬或醫護人員極易誤判死因。高大成感嘆，若女童過世當下即時報警驗屍，就能立刻斷定是中毒，進而檢查熱水器問題，或許就能避免隔天全家集體中毒的遺憾。高大成進一步從物理特性分析，一氧化碳分子量比空氣輕，產生後會不斷向上飄移，這也是為何熱水器裝在低樓層，受害者往往是住在高處的人。他也解釋，一氧化碳與血液中血紅素結合的速度比氧氣快200倍，許多人初期感到頭暈、想吐，會誤以為只是精神不濟，殊不知往往在10分鐘內就會陷入昏迷甚至死亡，根本沒有求救機會。高大成也呼籲，台灣絕大多數的一氧化碳中毒案件，都是因為熱水器安裝在室內或通風不良處所致，建議民眾應確實將熱水器移至室外或強制排氣，切勿心存僥倖認為自己能及時發現不對勁，「因為當你意識到危險時，通常已經來不及了。」