民進黨立委王義川日前開箱自己的辦公室，並在一開始就介紹，辦公室門口門貼有「禁止中國人進入」的牌子，辦公室內也沒有桌機，並堅持只用自己手機的行動網路，以防資料被竊取。對此，粉專政客爽今（3）日翻出前總統蔡英文2005年擔任陸委會主委時說「我是中國人」的畫面截圖，狠酸，「那看來蔡英文是唯一進不了王義川辦公室的人，幫哭哭。」王義川日前開箱自己的辦公室，並特別介紹辦公室門口貼著「禁止中國人進入」的牌子；然而，2000年的5月29日，時任陸委會主委的蔡英文被問到「你若表示你是中國人有何不妥？」時，回答：「我沒有說我是中國人有什麼不好，只是怕因此而產生了政治風險。我是台灣人並沒有錯，我是中國人，因為我是念中國書長大的，受的是中國式教育。」對此，政客爽今日截圖當年的質詢片段，在臉書發文表示，「有青鳥發王義川辦公室門口有『禁止中國人進入的牌子』，聲稱希望台灣各大機場都可以貼這個牌子，那看來蔡英文是唯一進不了王義川辦公室的人，幫哭哭。」貼文一出，網友們紛紛留言表示，「誰要去豬舍」、「這個人也就只能用偏激的行為譁眾取寵了」、「智商堪憂」、「台灣國佔據中華民國立委辦公室，這樣對嗎」、「這個已經種族歧視了吧」。