2026 年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）開打在即，與台灣隊同屬C組的宿敵南韓隊，近期傳出戰力大補強。根據韓國媒體報導，效力於休士頓太空人隊的27歲韓裔工具人惠特科姆（Shay Whitcomb），有望披上太極旗戰袍，填補南韓內野戰力的空缺。惠特科姆在小聯盟3A賽場展現了極為恐怖的長打與速度，2024年與2025年賽季，他連續兩年達成單季 「25支全壘打」 展現長打火力，去年的攻擊指數（OPS）更高達.869，甚至也短暫上到大聯盟。而惠特科姆生涯在大聯盟共出賽40場，平均打擊率1成78。在守備方面，他還具備「超級工具人」的屬性，去年在3A幾乎守遍了除了投手與捕手以外的所有位置，包括一壘、二壘、三壘、游擊以及左右外野。這種極高靈活度的調度活棋，對南韓隊總教練柳志炫來說，是應對短期盃賽的最佳利器。南韓隊此次積極尋求「外援」，主因在於內野戰力亮起紅燈。由於現效力於亞特蘭大勇士隊的當家主力游擊手金河成因肩部手術仍在復健期，而 12 強賽國手宋成文也因傷辭退，惠特科姆的加入，不僅能補足內野防線的穩定度，更能在打線提供強大火援。除了惠特科姆，南韓隊本次經典賽的徵召名單也相當豪華，還包括： 聖路易紅雀隊救援投手歐布萊恩（Riley O'Brien）；具備大聯盟經驗的先發投手丹寧（Dane Dunning）；底特律老虎隊外野手瓊斯（Jahmai Jones）。本屆WBC南韓隊與台灣、日本、澳洲、捷克同在C組，分組取前二晉級複賽。