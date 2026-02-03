我是廣告 請繼續往下閱讀

陸配李貞秀今（3）日宣誓就職民眾黨不分區立委，但其國籍問題引發爭議；她今天秀出赴陸機票、車票，指自己去中國申請放棄國籍，但卻不被受理。對此，資深媒體人陳敏鳳在網路節目《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪時指出，民眾黨想讓自己討厭度越來越高，藉此獲得聲量，但這只會跟藍營搶票、無法擴充票源，後果就是選票流失。針對李貞秀今日宣誓就職立委，陳敏鳳指出，內政部丟了一個退出國籍的申請書給李貞秀，但李貞秀又沒有交任何放棄國籍的證明影本，所以內政部就叫立法院處理，但立院說「我是立法院又不是司法院」，所以就讓李貞秀就職，「民眾黨就是要硬幹」，就要讓李貞秀當1年立委，因為李提交證明後也要1年後才可以檢驗到有沒有放棄成功。主持人康仁俊提問，前白委麥玉珍一樣有提交放棄越南國籍的證明，但為何民眾黨在李貞秀的事情上很刻意要在這件事情上不斷衝撞，且在立法院一直要挑戰現有制度，這操作是想幹嘛？陳敏鳳直言，「想要讓自己的討厭度越來越高啊！」因為可得到一個聲量，透過此事吵1年；就是為了跟賴政府唱反調，但這只會跟藍營搶票，無法擴充票源，因為中間選民不會認同。康仁俊追問，民眾黨此舉一定有個最終目的，因為挑戰政府底線只是一個過程？陳敏鳳強調，民眾黨就只是想藉這個過程讓政府難看，但後果就是選票流失，這對一個政黨來說是最差的；這兩年來，藍白炒短線的後果就是民調越來越低，近日總統賴清德民調上升就是拜藍白之賜，指外界也沒有什麼看好民進黨政府，是藍白太爛。陳敏鳳說到，民眾黨現在已經走到對抗路線，他們的想法是一切都要對抗，才能夠拿到票，但這能否換得成選票是另一個問題，如果換得成民調就不會不上來，例如台美關稅協議只有藍白不滿意，所以大家就不滿意藍白。