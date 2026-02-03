我是廣告 請繼續往下閱讀

涉及170億美元（約新台幣5347億元）的龐大石油貪腐案，再度將印尼推向國際反貪的聚光燈下。國際刑警組織（INTERPOL）已對當地石油大亨、素有「汽油教父」之稱的穆罕默德．里扎．查利德（Muhammad Riza Chalid）發布紅色通緝令，請求196個成員國協助緝捕。印尼國家石油公司（Pertamina）於2018年至2023年間的原油進口弊案，檢調估計國家損失高達285兆印尼盾，是近年印尼規模最大且最具政治敏感度的貪腐風暴。印尼警方於2月1日晚間證實，該紅色通緝令已於1月23日正式生效，並由國際刑警組織總部轉發至各會員國。印尼國家中心局秘書溫東．維迪亞特莫科（Untung Widyatmoko）表示，執法單位已掌握查利德目前所在的國家，警力正與當地洽談追緝事宜，後續將依據國際合作進度啟動逮捕與引渡程序。現年66歲的查利德長期主導印尼能源與石油貿易，因掌控龐大的汽油進出口利益，被媒體稱為「汽油教父」。檢方指控，他與兒子及多名國營石油公司高層勾結，在2018年至2023年間刻意違反「優先採購國內煉製油品」的規定，改以高價自海外進口原油，並透過操縱油品租賃合約與船運安排，從中牟取暴利與洗錢。自去年7月啟動調查以來，已有18人被列為嫌疑人，查利德父子則是目前最新鎖定的核心被告。印尼檢察總長辦公室去年揭露，國營體系在原油進口與交易環節中，長期存在以虛報價格進口並錯列油品種類的嫌疑，導致國家承擔巨額成本卻無實質效益。在輿論壓力下，這家國營能源巨頭已公開致歉，並承諾與能源部合作加強內控透明度，嚴防體制破口再度出現。查利德案被視為印尼近年反貪整肅行動的延續。司法單位過去數年接連將高官送上法庭，例如2023年前通訊與資訊科技部長強尼．普拉塔因在4G基地台建設計畫中收受回扣，被判處15年徒刑。如今石油弊案延燒至「汽油教父」，顯示從基礎建設到能源命脈，貪腐問題持續考驗著印尼的體制改革與執法決心。觀察人士指出，紅色通緝令象徵受緝對象在國際間的活動空間大幅縮減。對一名長年深耕政商關係的石油大亨而言，被列入紅色名單代表其保護傘已然動搖。接下來，印尼政府能否透過國際協作將查利德押回雅加達受審，將成為外界檢驗印尼反貪承諾與司法獨立性的關鍵指標。