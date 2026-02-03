我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年東協機車市場交出亮眼成績單，印尼全年售出約655萬輛機車，穩居東南亞規模之冠，惟成長率僅0.6%，動能趨於平緩。相比之下，越南在電動化熱潮推升下，銷量暴增14.9%至340萬輛，奪下區域成長王寶座。印尼與越南之間正形成「規模看印尼、動能看越南」的雙強格局。根據Motorcycles Data最新統計，印尼2025年銷量維持全球第三大市場地位，但與單年800萬輛以上的歷史高峰相比仍有差距。研究顯示，印尼機車市場正處於轉型期，一方面受高利率環境與家庭負債制約，另一方面受電動化補貼政策反覆調整影響，導致投資腳步轉趨觀望。儘管如此，中國大廠雅迪（Yadea）仍於當地興建年產30萬輛的新廠，持續佈局長期需求與出口潛力。越南則在電動化路徑上加速奔馳。Motorcycles Data指出，越南2025年機車銷量達340萬輛，年增14.9%，成為全球第四大機車市場及第三大電動二輪市場。本土品牌VinFast表現亮眼，其電動機車銷量在2025年翻倍增長，成功躋身市佔第二，與領先的日系品牌形成「油電對決」的競爭態勢。在政府補貼、都市減碳壓力與油價波動的多重催化下，越南機車產業正經歷「加速換檔」的關鍵期。2025年東協前五大機車市場依序為印尼、越南、菲律賓、泰國與馬來西亞。菲律賓年售約237萬輛（年增2.8%），電動化尚處起步階段；泰國銷量約173萬輛（年增9.8%），受惠於觀光復甦與在地製造需求；馬來西亞則以61.4萬輛（年增3.5%）維持穩定擴張。除印尼成長明顯降速外，其餘市場均展現溫和或強勁的成長韌性。國際能源與運輸研究機構（ICCT）估算，全球二輪車銷量高度集中於包含印度、中國及東協在內的十大市場，其佔全球銷量逾85%。印尼與越南身為其中關鍵支柱，其市場選擇不論是內燃機車的留存，還是電動機車的加速滲透，都將直接決定全球二輪產業的減碳進程與轉型步調。