「在我交談過的球隊高層之間，反應相當一致，大家都對里納德沒進全明星感到詫異，」溫德霍斯特解釋道，「現在大家都在懷疑，教練們是否因為那些關於『不當合約』的指控，而沒有把票投給他？」

2026年NBA全明星賽名單公布後，幾家歡樂幾家愁，但洛杉磯快艇當家球星K.里納德（Kawhi Leonard）的落選，卻讓外界嗅到了一絲不尋常的氣息。儘管P.席亞康（Pascal Siakam）與L.詹姆斯（LeBron James）等人憑藉實力入選，但針對里納德的遺珠之憾，輿論並未輕易放過NBA美國職籃（National Basketball Association）聯盟總裁亞當·席爾瓦（Adam Silver）與參與投票的教練們。ESPN資深記者B.溫德霍斯特（Brian Windhorst）在節目《NBA Today》中透露了聯盟內部的普遍看法。純就數據而言，里納德的落選確實令人費解。本賽季他打出了生涯最佳的進攻表現，場均轟下27.6分，且維持著菁英級別的效率：投籃命中率49.5%、三分命中率39.1%、罰球命中率92.1%。更重要的是，自去年12月20日對陣洛杉磯湖人（Lakers）以來，里納德帶領快艇打出16勝4敗的傲人戰績，徹底扭轉了球隊開季的頹勢。然而，正如溫德霍斯特所言，場外的紛擾似乎掩蓋了場上的光芒。去年休賽季，記者P.托雷（Pablo Torre）爆料指稱，快艇老闆S.伯爾默（Steve Ballmer）涉嫌透過一家名為「Aspiration」的公司，向里納德支付檯面下的薪資，以規避薪資上限並違反聯盟規定。雖然伯爾默及其法律團隊駁斥這些指控為「聳動」且「顯然虛假」，並尋求駁回訴訟，但聯盟內部的調查尚未有定論。在真相未明的情況下，參與投票的教練們可能為了避免爭議，選擇暫時與里納德保持距離。面對子弟兵遭受冷落，快艇總教練T.魯（Tyronn Lue）在今晚對陣費城76人（Philadelphia 76ers）的全國轉播比賽前，公開為里納德發聲。「在我看來，他是過去六週以來表現最好的球員，」里納德本人一如既往地保持沈默，選擇用場上表現回應。而前NBA球星G.亞瑞納斯（Gilbert Arenas）則在社群媒體上嘲諷這次的名單，發文力挺里納德：「等真正的全明星名單出來再叫我。」