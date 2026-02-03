我是廣告 請繼續往下閱讀

▲部分網友將蔣友柏（如圖）誤認是具俊曄。（圖／as_studio_post Threads）

韓星具俊曄昨（2）日現身金寶山玫瑰園，參加亡妻大S紀念雕像揭幕儀式，消瘦又憔悴的模樣讓人看了心疼，沒想到，有網友想要關心具俊曄卻認錯了人，在蔣家第四代、澄果設計公司創辦人蔣友柏的照片下留言，要他化悲憤為創作能量，讓不少人傻眼，「不是每個光頭都是具俊曄」。喜愛藝術創作、潮流文化的蔣友柏，2021年3月創立「as studio」工作室，專門處理藝術經紀等事務，工作室粉專昨天分享蔣友柏正在做版畫的照片和影片，怎料，有部分網友似乎臉盲，把同樣留著光頭造型的蔣友柏認成「光頭歐巴」具俊曄。認錯人的網友在蔣友柏照片下留言，「很開心一年後你走出悲傷，化悲憤為創作能量！大S會感到非常欣慰的」、「具先生，謝謝你付出這麼多，希望你能沈浸在藝術，早日走出大S的傷痛」、「具俊曄嗎？老真多...」而知情的網友隨即回覆、糾正錯誤，「OMG！這位先生是蔣友柏，大家不要認錯」、「我覺得您可能誤會了， 不是您想的那個人餒」、「這蔣家人耶，跟S沒關係」、「你以為光頭都一樣嗎」，然而，有許多網友坦承自己也認錯人，「蛤？他不是具俊曄嗎 」、「真的...好像！」昨天傍晚，具俊曄久違更新IG，公開一封親手寫給愛妻大S的信，直接以「我永遠的愛，我的一切，致熙媛」開頭，坦言自己到現在依舊陷在失去她的悲痛情緒，甚至描述清晨坐在空蕩房間床邊一角發呆，「直到現在還分不清是現實還是夢...一邊希望這一切只是夢，胸口卻越來越悶，很痛」、「想妳想到快死了」字句透露他依然無法從悲傷裡抽離。