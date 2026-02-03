40歲以下青壯年是台灣主要購物年齡層，永慶房產集團統計聯徵中心貸款件數的數據，盤點高雄市2024年第四季至2025年第三季、40歲以下青壯年的五大購屋熱區，其中以「楠梓區」1963件居冠，「三民區」以1629件位居第二，而南高雄的「鳳山區」出乎意料以1378件排名第三。
楠梓受惠台積電帶動 三民發展早、產品選擇多元
根據聯徵中心貸款件數統計，「楠梓區」過去一年40歲以下青壯年購屋貸款件數達1963件，平均購屋總價為1051萬元，是高雄市40歲以下購屋族最集中的行政區。台慶不動產楠梓樂群加盟店東周昱宏指出，台積電設廠議題發酵，帶動周邊大量建案釋出，吸引科技產業相關就業人口進駐，房市剛性需求穩定。北高雄科技廊道集中在橋頭一帶，但該區生活機能仍在發展中，左營房價相對偏高，促使購屋族選擇周圍的楠梓，不僅交通方便、也有生活機能，總價約1000萬元即可購得兩房加平面車位，且未來3年內仍有大量完工的新成屋，在當前房市盤整時期，值得多加關注。
位居南北高雄銜接區域的「三民區」，青壯年購屋件數也有1629件、排名第二。有巢氏房屋鼎山家樂福加盟店東王傳志表示，三民區發展早、生活機能完整，區內公司行號與就業機會多，房屋產品選擇多元，從公寓、透天到電梯大樓一應俱全，對於剛成家的青壯年族群來說，具有高度彈性與性價比，加上未來高鐵延伸計畫將通過高雄車站，形成三鐵共構，區域活化會更加明顯。近年受房價走高影響，與鄰近的鼓山、左營相比，「三民區」購屋總價可能便宜100到200萬元，因此預算有限的購屋族會往三民區移動。目前青壯年購屋主力產品為總價約1200萬元、兩房加車位的電梯大樓。
鳳山房價親民 青壯年轉向產業、生活機能、可負擔區域
「鳳山區」位於南高雄，以1378件貸款件數排名第三，平均購屋總價為1118萬元，是房價相對親民的區域。永義房屋鳳山文化岠鋐加盟店東黃俊銘表示，鳳山區是高雄的老城區，長期發展下生活機能成熟，區內公園綠地多、環境相對舒適，日常採買、醫療、餐飲等機能也一應俱全，加上學校密集，約有7成為首購族及有孩童的小家庭，以自住需求為主。此外，鳳山近年也迎來建設利多，包括百貨公司進駐規劃，及捷運黃線持續推進，進一步提升區域交通與商業發展潛力。
永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，綜合統計可見，高雄青壯年購屋版圖已逐步從傳統市中心，轉向兼具產業題材、生活機能與房價負擔性的區域。提醒民眾在購屋時，除關注短期話題與價格優勢，更應審慎評估自身通勤需求、家庭成長階段與長期財務負擔能力，同時留意新成屋交屋期、周邊公共建設進度與未來供給量變化。在房市盤整期，保持彈性心態、多方比較，選擇真正符合自住需求與長期發展性的區域，才能兼顧居住品質與資產穩定性。
資料來源：永慶房產集團、聯徵中心
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
