攸關全台15萬名外送大軍的《外送員權益保障及外送平台管理法》（簡稱外送專法），已經在上月拍板定案，預計今7月中正式上路，新法明定外送員每單保底45元，同時規範保險和申訴機制。Uber、Uber Eats今（3）在媒體活動上分享，官方分享，保守估計外送專法施行後成本至少增加20元，成本增加是否代表外送費要漲價？官方認為，現階段還有很多細項還需要確定，待更多細節明朗化後會有答案。
Uber Eats進入台灣至今已經9年，累計完成超過10億趟次訂單。台灣目前也是Uber Eats全球前十大市場之一，其中以北北基生活圈表現最為突出，城市單量在全球排名第二，僅次於紐約，顯示台灣市場的使用密度與需求都相當高。而關於台灣15萬外送大軍的《外送專法》在多方的促成之下，確定會在7月中上路，對於外送員來說更好保障，但對於消費者來說，未來點外送會變貴嗎？
外送專法施行後：一單成本多20元
根據Uber官方表示，關於會不會漲價現階段無法給出明確的答案，因為內部仍在進行調整與盤點。其中一個重要原因，是外送專法的施行細則尚未正式公布。施行細則將由市政府規定，可能也會牽涉勞動部、交通部等相關單位，因此Uber也還在等待相關規範明朗。
可以確定的是，外送專法的施行時間訂在7月中，這個時程已經確定，因此往前推算，施行細則最晚可能會在3月底前，內部將無法進行必要的因應與調整，包含系統面也都需要配合修改。官方提到在目前的法規架構之下，對Uber成本確實造成相當大的影響，當時也提出一個初步的評估，認為一般情況下，成本可能至少會增加20元。不過，實際會不會漲價、怎麼漲，或是否有可能由公司自行吸收，目前都還在內部進行最後確認，因為這牽涉的層面非常大。
外送專法聚焦6項重點：
一、外送員報酬有基本保障、平臺不得隨意調降。
二、合作商家有保障：經濟部訂定契約範本，規範抽成與收費事項，杜絕不合理條約。
三、消費權益把關：交通部明定定型化契約應記載及不得記載事項，平臺不能再用模糊的免責條款模糊責任，保障每一筆交易安全。
四、強化申訴救濟制度：明定平臺終止契約事由，建立公正且獨立的申訴管道，讓爭議處理不再只是平臺說了算。
而且，為了避免申訴時手上什麼資料都沒有，專法也要求平臺必須保存交易資料，政府有權力要求平臺提供該提供的資訊，以釐清爭議，維護權益。
五、資訊透明與離線權：平臺提供訂單時需告知預估報酬與地點，外送員享有拒絕接單權利，平臺不得因此給予不利對待。
六、強化保險與保障：明定平臺業者提供團體傷害險、責任險，負擔外送員投保職業災害保險之保費。
資料來源：Uber Eats
