韓國總統李在明今（3）日在官方X連續發文，鎖定房地產投機喊話將要遏止「誤國的房地產投機行為」，警告投機族不要低估他的決心，並稱這是「最後的脫身機會」，再次強調實現打房政策的堅定意志。根據《韓聯社》報導，李在明表示，韓國是偉大國民的國家，為了建設一個合乎常理且繁榮的國家，無論動用什麼手段，都絕對會遏止誤國的房地產投機行為。李在明強調，「我們連那樣嚴峻的內亂都能克服並重新出發，面對房地產投機這種顯而易見的社會弊端，難道會束手無策嗎？」李在明轉發了「多屋主資本利得稅加重政策延緩」即將結束，導致首爾江南地區房屋賣源增加的新聞，建議多房族「與其死守不放，不如賣掉；與其晚賣，不如早賣會更有利」。李在明表示，「我想請問那些為想賺取不勞而獲所得的多房族感到心疼的人：難道你們沒看到數百萬青年因為高昂的居住成本，而被迫放棄結婚與生育的血淚嗎？」他更重話批評，「都說金錢是魔鬼，難不成連最基本的良知都被魔鬼奪走了嗎？」李在明強調，「以前房地產是唯一的投資手段，但現在已經有了替代投資工具，客觀情況與過去完全不同」。李在明進一步指出，「國民的觀念也改變了。根據民意調查，過去房地產作為投資手段佔據壓倒性地位，但現在已降至第二位」，藉此強調近來資金已大量轉移至股市。最後，李在明表示現在的政府已經不同了，「我過去的政見履行率平均達到95％，即便是選情緊繃時的承諾我也必會履行。現在身為擁有國家最終權力的總統，我沒有理由說空話」。李在明進一步呼籲，「那些認為這只是虛張聲勢的人，以及那些心疼多房族、維護房地產投機的人，請清醒且冷靜地正視改變的現實。這不是威脅或恐嚇，而是為了大家利益才給出的建議，這次是最後的脫身機會」。