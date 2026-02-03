我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院展開新會期，民眾黨依黨內兩年條款規定，完成不分區立委輪替作業，今（3）日新任立委完成宣誓就職，其中外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她在受訪時突然口誤「我唯一只有中華人民共和國國籍！」引起外界關注。對此，民進黨立委林楚茵諷刺，「真心話藏不住」？呼籲不符資格就該依法解職，也請立法院和立法院長韓國瑜不要讓違法不符規定的人就職。李貞秀上午宣示就職，而媒體為捕捉畫面，要求她宣示願意放棄中華人民共和國國籍，未料她卻口誤，「我唯一只有中華人民共和國國籍！」她強調，她從出生到今天，從來沒有拿過中華人民共和國的護照，唯一的護照就是中華民國護照。什麼叫「真心話藏不住」？林楚茵諷刺，領中華民國薪水、當中華民國立委，結果一開口就暴露是中共代言人，「連效忠哪一國都搞不清楚，這是『口誤』能輕輕帶過的嗎？」林楚茵指出，李貞秀說回中國放棄國籍「不被受理」，不就正好證明她現在「仍持有中國國籍」？「中國公安局不幫你辦，那是你跟中國政府的事，不是台灣法律要遷就你的理由，更不要拿來情勒台灣人接受！」林楚茵強調，要擔任中華民國公職，就是「只能擁有中華民國國籍」，這是法律問題，任何國籍都一樣，不會因為是中國人就法外開恩，「民眾黨最愛講『公開透明』」，難道現在要帶頭挑戰中華民國法律紅線，堅持給李貞秀特權嗎？」