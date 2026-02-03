流行樂之王麥可傑克森，雖然已經去世快要17年，相關話題仍是大眾討論的焦點，始終沒有退燒。即將在4月24日推出的傳記電影《麥可傑克森》，除講述他透過音樂改變世界的傳奇一生，也會揭露他生活上的私密內幕，備受各方期待。扮演他的是他親姪子賈法傑克森，被譽為「神還原」，首支正式預告推出後，不少粉絲直嚷著：「光是看預告就想哭。」
麥可傑克森親姪子挑大梁 傳記電影廣受期待
過去40多年的全球樂壇，麥可傑克森締造多項驚人紀錄，成為聽眾心木中永遠的流行樂之王，地位無可取代。麥可傑克森的傳記電影讓粉絲期待已久，劇組找來他的親姪子賈法主演，被視為絕妙選擇，賈法不僅和麥可年輕時的秀氣頗為神似，也努力揣摩他講話時的輕柔語調，還原度極高，喚起粉絲對麥可的回憶。
由《波希米亞狂想曲》製片打造、《私刑教育》導演掌舵的《麥可傑克森》，呈現他對家人的深厚感情，
同時也渴望走出屬於自己的人生道路，堅信腦中藏有的無數想法，必須透過音樂才能完整呈現，始終認定音樂可以改變世界，散播愛、喜悅與希望，成就了他超級巨星的格局。
麥可傑克森經典歌登場 粉絲光看預告就想N刷正片
粉絲們也能聽到麥可傑克森最經典的幾首歌曲，包括〈Billie Jean〉、〈Thriller〉、〈Beat It〉等，搭配獨創的舞蹈動作和極具標誌性的服裝造型，
就是這些元素奠定了他無可撼動的傳奇地位， 至今仍持續影響並啟發全球無數樂迷與創作者。此外，兩度入圍奧斯卡影帝的柯爾曼多明戈扮演麥可的爸爸、《捍衛戰士：獨行俠》邁爾斯泰勒飾演麥可的資產管理委員會執行長，增加卡司吸引力。
萬眾矚目的《麥可傑克森》將於4月10日在柏林舉行國際首映會，屆時電影主要演員以及幕後工作團隊將親臨現場，為連續多天舉辦的粉絲慶祝活動揭開序幕，並於4月24日在台上映，粉絲看完預告都已迫不及待，還有人稱這部片沒有「會不會去戲院看」的問題，而是「會去戲院看幾次」，賣座可期。
我是廣告 請繼續往下閱讀
過去40多年的全球樂壇，麥可傑克森締造多項驚人紀錄，成為聽眾心木中永遠的流行樂之王，地位無可取代。麥可傑克森的傳記電影讓粉絲期待已久，劇組找來他的親姪子賈法主演，被視為絕妙選擇，賈法不僅和麥可年輕時的秀氣頗為神似，也努力揣摩他講話時的輕柔語調，還原度極高，喚起粉絲對麥可的回憶。
由《波希米亞狂想曲》製片打造、《私刑教育》導演掌舵的《麥可傑克森》，呈現他對家人的深厚感情，
粉絲們也能聽到麥可傑克森最經典的幾首歌曲，包括〈Billie Jean〉、〈Thriller〉、〈Beat It〉等，搭配獨創的舞蹈動作和極具標誌性的服裝造型，
萬眾矚目的《麥可傑克森》將於4月10日在柏林舉行國際首映會，屆時電影主要演員以及幕後工作團隊將親臨現場，為連續多天舉辦的粉絲慶祝活動揭開序幕，並於4月24日在台上映，粉絲看完預告都已迫不及待，還有人稱這部片沒有「會不會去戲院看」的問題，而是「會去戲院看幾次」，賣座可期。