▲兩度入圍奧斯卡影帝的實力派男星柯爾曼多明戈，在《麥可傑克森》扮演麥可的爸爸，維妙維肖。（圖／UIP提供）

流行樂之王麥可傑克森，雖然已經去世快要17年，相關話題仍是大眾討論的焦點，始終沒有退燒。即將在4月24日推出的傳記電影《麥可傑克森》，除講述他透過音樂改變世界的傳奇一生，也會揭露他生活上的私密內幕，備受各方期待。扮演他的是他親姪子賈法傑克森，被譽為「神還原」，首支正式預告推出後，不少粉絲直嚷著：「光是看預告就想哭。」過去40多年的全球樂壇，麥可傑克森締造多項驚人紀錄，成為聽眾心木中永遠的流行樂之王，地位無可取代。麥可傑克森的傳記電影讓粉絲期待已久，劇組找來他的親姪子賈法主演，被視為絕妙選擇，賈法不僅和麥可年輕時的秀氣頗為神似，也努力揣摩他講話時的輕柔語調，還原度極高，喚起粉絲對麥可的回憶。由《波希米亞狂想曲》製片打造、《私刑教育》導演掌舵的《麥可傑克森》，呈現他對家人的深厚感情，