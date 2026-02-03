爭鮮餐飲盲盒壽司又來了！官方表示，今（3）日起爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS限定開賣「好運盲盒」，每盤售價30元吃壽司、甜點、開運小物還有刮刮樂，最大獎有機會抽中「0.05錢金箔」豪禮。2026年全新首賣「霧裡尋鮭圍爐鍋」冷的鮭魚生魚片火鍋、過年春節外帶三款豪華餐盒也開賣。壽司郎表示，春節外帶「壽司郎迎春滿懷感蟹盒」也開吃。
爭鮮：盲盒壽司又開搶！刮刮樂抽0.05錢金箔
去年12月推出壽司聖誕盲盒爆紅的爭鮮，應景2026過年，又推出「好運盲盒」開搶！幫大家複習，上次盲盒禮物陣容有：爭鮮鮪魚生魚片造型菜瓜布、爭鮮鮭魚罐頭造型濕紙巾等搞笑禮物，還有蝦趴星沙拉、星芒黑糖糰、巨霸巧克力波士頓派等餐點。
今年，爭鮮「好運盲盒」今2月3日起限時加碼，每盤售價30元，開吃壽司、甜點、開運小物還有刮刮樂，最大獎有機會抽中「0.05錢金箔」豪禮（限量販售，售完為止）。
爭鮮首創！生魚片「冷」鮭魚火鍋 創意圍爐
過年要吃好一點！爭鮮PLUS推出「霧裡尋鮭圍爐鍋」，首創生魚片「冷」鮭魚火鍋，鋪滿鮮嫩的鮭魚刺身與晶瑩飽滿的鮭魚子，為大家吃膩的圍爐餐桌，提供顛覆想像的創意吃法。
爭鮮迴轉壽司則有熱湯麵新品「鮮味蝦貝麵」，主打香濃蝦味湯底搭配帆立貝、蝦仁等新鮮海味，還吃得到Q勁十足的拉麵，暖心又暖胃。
過年豪華餐盒開賣！滿額贈、預購優惠一次看
爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS同時推出3款春節外帶餐盒，推薦滿滿鮮嫩鮭魚的「金驍豪鮮刺身」餐盒600元、炙燒香氣「金駿炙燒享」餐盒600元，還有匯聚鮭魚、鮮蝦、海膽等澎湃「金駒鮮味享」餐盒650元。
2月4日至2月10日預購期間，訂購2盒以上年節餐盒更加碼贈送「2入組芒果風味布丁」；2月11日至2月19日正式販售取貨。搭配2款以上組合、最高可現省130元，再贈新年限量提袋、還可享「扇貝茶碗蒸4入組」100元加購價優惠。
而MAGiC TOUCH 也推出「一馬當鮮・年節餐盒」，開吃麵包蟹「鴻運鮮品蟹」600元、鮭魚+赤蝦+干貝+鮭魚卵「鮮鮭分享盒」650元，而最澎湃的「一馬當鮮（熟）」840元，開吃：柚醋燒炙鮭魚+燒炙松露牛+焦糖燒鮭+海膽鮭卵軍艦+蟹絲蟹黃軍艦+燒炙干貝+明太子燒炙赤蝦+橘瓣煙燻鴨，「一馬當鮮（生）」790元，開吃：松露鮪魚+柚醋花枝+金桔鮭魚+明太子赤蝦+干貝+鮑魚+海膽珠貝軍艦+明太子燒鮭。
即日起至2月9日開放預購外帶餐盒，期間凡訂購一盒餐盒即加贈「海帶鮮魚味噌湯」1碗；2月10日至2月19日正式販售取貨。購買任一餐盒可享600元加購「麵包蟹」一隻（原價860元）；單筆消費滿1500元，即贈「專屬保冷袋」一個。
加碼祭出「搶鮮刮」活動，單筆消費滿1000元即可兌換刮刮樂一張，有機會刮中最大獎3000元餐券；定食8則攜手「松山霞海城隍廟」，發放馬到福來發財金，2月11日起，凡於定食8消費滿600元，且至FB官方粉專的指定貼文下留言，即可獲得發財金一份。
壽司郎：「豐盛鮨聚」新菜！過年外帶餐盒開賣
台灣壽司郎表示，2月4日（
三）至2月22日（日）連續19天（食材皆期間限定，數量有限售完止），推出期間限定「豐盛鮨聚」新菜，「豪滿足奢華海鮮拼盤」開吃極上鮪魚搭配鮪魚泥+生鮭魚佐鮮切鮭魚丁+紅雪蟹肉結合蟹膏+甜蝦仁配鯡魚卵+小黃瓜卷加鮭魚卵；還有
「鹿兒島縣產紅魽魚」、「炙燒喜知次」、「水煮紅雪蟹」、「日本產大貝柱」、「烏魚子赤蝦」、「酥炸瀨戶內海牡蠣」，而最受期待的甜點則是日本「森半抹茶冰淇淋蛋糕」，一次吃到2款一番茶。
而春節限定外帶「壽司郎迎春滿懷感蟹盒」300元，
以醋飯為基底，鋪上蛋絲與海苔絲，搭配鮭魚卵、松葉蟹肉、 紅雪蟹肉，並以大葉與水煮松葉蟹腿肉點綴。
資料來源：爭鮮餐飲、壽司郎
