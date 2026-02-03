我是廣告 請繼續往下閱讀

日本新生代樂團wapiti今年出道，今（3）日宣布將於2026年春天展開首次的巡演《wapiti Live Tour 2026 ～新綠～》，確定4月18日（六）來到台北，晚上7點在Corner House開唱，票價均一2000元，可至Ticket Plus遠大售票系統購買，相關演出資訊請鎖定主辦單位雅慕斯娛樂官方社群專頁。《wapiti Live Tour 2026 ～新綠～》除了將走訪東京、名古屋以及大阪之外，台北站則確定於2026年4月18日（六）在 台北 Corner House舉行，票價為新台幣2000元，全座席依票券序號對號入座，門票已經在Ticket Plus遠大售票系統熱賣中。談到首次來台，wapiti成員們除了滿心期待能和歌迷近距離相見，也早早列好台灣美食清單，除了大家耳熟能詳的茶品、小籠包，主唱織田龍紀毫不猶豫點名水餃，希望4月來台時可以圓夢吃到。wapiti是由織田龍紀（主唱）、工藤健介（鼓）、吉村瑠莉（鋼琴）、HARMAN（小提琴）組成，融合鋼琴與小提琴編制，形塑出有別於一般樂團的音樂類型。包含獨立時期作品在內，所推出的全部作品於日本國內串流平台的總播放次數已突破2000萬次，是今年備受矚目的新生代樂團之一。日前推出新曲〈春になれば 等到春天來臨〉，描寫「只要到了春天就能再次向前邁進」的心境，將無法忘懷的情感與重新踏出步伐的意志交織其中，是一首以中板節奏鋪陳的抒情作品。主唱織田希望這首歌能陪伴正在整理過去、同時準備向前走的人，透過旋律與歌聲，把情感一層一層帶出來。