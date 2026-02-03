我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼海鮮外銷版圖持續擴張，台灣與南韓兩大市場於2025年同步推升出貨量與產值，成為印尼漁業外匯的核心支柱。面對農曆年前亞洲市場升溫的備貨需求，印尼官方從制度端果斷採取行動，提前放行加工廠出口核准名單並縮短審核時程，將原本受限於行政流程的產能，及時轉化為實質出口動能。根據印尼海洋事務與漁業部（KKP）說明，為了擴大全球市場准入並提升外匯，主管機關正全力推動加工廠的出口核准與稽核流程，核心重點在於使衛生與食品安全標準與國際規範對接。品質管制單位指出，近期新增33家加工廠取得核准，使可對台出口的工廠累計達711家，對韓出口則達710家。在出口表現方面，印尼2025年對南韓出口海鮮約2萬6107噸，產值；對台灣出口則達5萬7308噸，產值約1.063億美元（約新台幣33億元）。兩大市場的產品結構呈現明確的「口味分流」，對韓外銷主力為蝦餅、乾海帶、冷凍魚漿與紅蝦；台灣進口品項則以活貝類、冷凍魷魚與鯛魚腹片為主。除台韓市場外，印尼也將日本列為下一波戰略重心，積極運用修訂後的《印尼—日本經濟夥伴協定》（IJEPA）爭取關稅紅利。此協定為鮪魚、鰹魚與馬鮫魚等加工品爭取到「零關稅」出口優勢。相關官員表示，目前已成功取消4項加工產品進口關稅。在協定修訂前，罐裝鮪魚出口日本需負擔9.6%關稅，降稅將顯著提升價格競爭力。目前印尼加工鮪魚在日本市場的出口量排名第3，產值約3028萬美元（約新台幣95億元）。印尼政府採取「擴大合格名單、善用關稅協定」的雙軌策略，並將此模式同步運用於中國市場。印尼品質管制單位近期公布，新增40家魚類加工單位取得對中出口核准，2025年對中出口量已達49.1萬噸，產值約10.4億美元（約新台幣327.1億元）。漁業部門評估，隨核准工廠數量持續增加、品控維持高標準，輔以經貿協定的稅率優勢，海鮮出口動能將可望延續至2026年。台韓訂單的強勁增長反映了農曆年前的備貨熱潮，實質上則是印尼將「加工廠核准制度」視為出口引擎的成果。透過食品安全稽核與貿易協定降稅紅利的雙重驅動，印尼成功將多元產品推入不同市場的採購清單。未來能否維持品質穩定性、落實供應鏈履約並優化冷鏈成本，並進一步攻克日本等高門檻市場，將決定印尼海鮮外銷究竟是短期的產量爆發，還是具備長跑實力的外匯增長模式。