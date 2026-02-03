我是廣告 請繼續往下閱讀

隱形殺手來襲！揭秘一氧化碳中毒真相

頭痛噁心是警訊！消防署揭一氧化碳中毒急救關鍵

安裝熱水器五原則：

▲ 安裝熱水器五大原則。（圖／翻攝內政部消防署「消防防災館」）

新北市土城區延和路一處民宅連兩日發生一氧化碳中毒悲劇！2日一名11歲女童於家中昏迷送醫不治，不料今日凌晨，正辦理後事的7名親友又集體出現頭暈症狀送醫，這才發現疑似是後陽台熱水器安裝不當且通風不良，導致一氧化碳蓄屋內無法排出釀禍，檢警目前高度懷疑女童亦死於中毒。對此，消防署提供「5大熱水器使用原則」，讓民眾遠離隱形殺手，避免釀成憾事。消防署說明，一氧化碳(CO)是一種無色、無味、無臭卻「有毒」的氣體，當居家使用的瓦斯燃燒時若不能提供充足的氧氣，容易因燃燒不完全而產生一氧化碳。居家一氧化碳來源多是因燃氣熱水器安裝不當且環境通風不良所致；另外，在密閉空間使用碳火、瓦斯爐具煮食、團聚吃火鍋等，亦可能產生一氧化碳而導致中毒，需特別小心。「一氧化碳中毒」常被誤解為「瓦斯中毒」，其實瓦斯本身是烷類氣體，無色、無味、無臭且「無毒」，而瓦斯會有臭味，是因為添加臭劑(硫醇類)以警示民眾，萬一瓦斯外洩時，能及時察覺而有所防範，但並不會因為吸入瓦斯而中毒。至於一氧化碳因為無色、無味，吸入後常不自覺，但其毒性對人體有害，因此被稱為居家隱形殺手。一氧化碳與血液中血紅素(人體血液中的氧氣載體)的結合力是氧氣的200倍左右，容易取代氧氣與血紅素結合，即使少量吸入，也會結合而形成一氧化碳血紅素(COHb)，使血液的攜氧能力降低，造成身體組織無法充足含氧，而導致一氧化碳中毒。消防署表示，人體吸入一氧化碳後，經常會有頭痛、噁心、暈眩、昏迷等症狀，甚至導致死亡，如果使用燃氣設備(如燃氣熱水器)時，有上述症狀發生，要警覺可能是一氧化碳中毒，請立即停止使用燃氣設備，並打開通往室外的門窗通風，身體嚴重不適時，請先前往通風良好的室外環境，再打119電話求助；如發現一氧化碳中毒患者無呼吸心跳時，請保持冷靜，依照急救步驟實施心肺復甦術(CPR)，直到救護車到場急救。一、要安全品牌：選用貼有CNS檢驗合格標示。二、要正確型式：依通風條件選擇正確型式熱水器。屋外式(RF式)熱水器應裝置於室外通風良好處所；如裝設於室內或不通風場所，應選購半密閉強制排氣式(FE式)熱水器或密閉強制供排氣式(FF式)熱水器。三、要安全安裝：由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士安裝，完工後張貼施工標籤。四、要定期檢修：定期檢修或汰換熱水器，如需更動熱水器設置位置或改變排氣管路時，均應請合格承裝業技術士為之。五、要保持通風：避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風。