▲遭撞的39歲陳姓男子頭部重創，送醫搶救後於同日22時34分宣告不治。（圖／翻攝畫面）

台北市內湖區康寧路一段昨（2日）晚間21時40分許發生一起死亡車禍，一名擔任保全的48歲吳姓男子駕駛小客車準備上夜班途中，疑似因視線不佳撞擊到正在過馬路的39歲陳姓男子，導致陳男當場倒地不起。吳男驚覺闖禍後緊張誤踩油門，車輛失控暴衝將倒地的陳男輾過，再衝撞6輛機車後才停下。警方獲報到場，緊急將陳男送醫急救，最終仍宣告不治。據了解，這名48歲吳姓男子為一名保全，當天晚上駕駛小客車準備上夜班，沿著康寧路一段北向行駛。怎料，卻在左轉至康寧路255巷時，不慎於人行道前撞到一名正在過馬路的39歲陳姓男子。而後吳男疑似因緊張誤踩油門，導致車輛瞬間失控暴衝，將陳男輾過後再高速追撞停放在路邊的6輛機車，現場一片狼藉。警方獲報到場後，發現陳男傷勢相當嚴重、頭部重創，已當場失去呼吸心跳，緊急送往三軍總醫院內湖院區搶救，最終仍於22時34分宣告不治；另吳男並無受傷情形。吳男辯稱，因視線不良撞擊到陳男，後又因緊張導致錯踩油門釀禍。另警方依規定替吳男實施酒測，其酒測值為0。由於事發現場並未裝有監視器，詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。