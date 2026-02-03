我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高慧君出席音樂劇記者會，戴墨鏡遮掩傷疤。（圖／經紀人提供）

金鐘視后、歌手高慧君今（3）日與林俊逸、方宥心、黃嘉千、羅美玲、凱爾、林玟圻Ctwo 、劉樸、那祈、安勍一同出席音樂劇《你好，我是接體員》開賣記者會，長期因為甲狀腺問題導致單眼斜視她，3天前才動完最後一次手術，卻又自爆去年底在家中斷片昏倒、臉部3處骨折、蘋果肌永遠消失的慘況。高慧君今天戴墨鏡現身，除了眼疾手術的傷口還沒復原，她表示，去年12月底在家裡不明原因突然暈倒，臉撞地板，造成臉部3個地方骨折，當時媽媽聽到「碰」一大聲嚇壞，外籍看護則是一直努力搖著不省人事的她，高慧君醒來後第一句話就問「我們要去哪」，坦言當下整個人是「記憶斷片」的狀態。在家中突發性昏厥，高慧君臉部3處骨折，右臉顴骨受傷部位「永遠失去了蘋果肌」，整顆頭腫了一大圈，還被外甥童言童語說「好像腫頭龍」，後來她去醫院做了一連串檢查，依舊找不出昏倒的原因，目前眼睛下方的骨頭有一部分外凸，「這個沒辦法治療、開刀，就是一輩子這樣了」。對於臉部受傷的部分，高慧君豁達地說不會去做醫美，認為失去就失去，這是人生必須歷經的事，一切順其自然，「把壞運都摔掉了！度過蛇年的血光之災。」此外，高慧君先前因為甲狀腺問題整個人的體態顯得臃腫，如今再現身已經消瘦不少，她透露，2024年10月開始一項計畫，努力從飲食、簡單的運動開始瘦身，1年多總共減掉24公斤，她也呼籲大家減肥千萬不能心急。