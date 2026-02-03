我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節將至，民進黨秘書長徐國勇日前數度表態，台北、桃園市長提名有望在「年前定案」，然而，據了解，在農曆年前，處理綠營2028年選舉布局的選對會，可能不會再召開，也代表提名作業時程，恐無法趕在年節前完成。對此，知情人士表示，相較於往年，今年六都提名進度已算提早，因此北、桃兩市的提名時間點並非主要問題，關鍵在於人選布局；就台北市長人選上，黨內人士分析，能從兩處下手，一是黨內大咖、又或是院長人選，另是鎖定形象清新者，不過，不論是哪種人選，這些人都要有爆發力，一旦上場就要發揮即戰力 。民進黨布局2026縣市長大選，台北市長至今仍未定案，包含行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、民進黨立委王世堅、吳思瑤、民進黨前秘書長林右昌等人均被點名。在人選上，徐國勇日前表示，黨內被點名的人太多了，代表黨內「台北市不缺人選」，現正綜合考量「什麼時機、誰最適當」；他也再度重申，人選有可能在農曆年前提名。隨著農曆春節大限將近，對於是否能趕上時程，引發外界關注，據了解，自2月2日的選對會延期後，下次召開選對會時間，可能在農曆年後；另有知情人士坦言，提名作業時程恐無法趕在年節前完成。外界看似人選延宕，但在黨內看來，今年六都整體的提名進度，早已比往年「提早」許多，因此北、桃兩市的提名時間點，並非真正的問題。就台北市長人選上，黨內人士分析，能從兩處下手，一是黨內大咖、又或是院長人選，其動向將與內閣改組連動，這意味著相關布局，將牽動中央的權力重組；另是鎖定形象清新者，不過，不論是哪種人選，這些人都要有爆發力，一旦上場就要發揮即戰力黨內人士提到，台北市這局定位為「承擔責任、為黨出征」，在這種戰略思維下，若沒有高層的「點頭」或「關愛」，個別政治人物主動跳出來搶功，意義不大，因此他也評估呼聲高的王世堅不會參選。至於地方傳出桃園將徵召何志偉，知情人士表示，目前選對會尚未討論；另有黨內人士建議，徐國勇是任務型人選，放在桃園或是其他地方，也很有爆發力。