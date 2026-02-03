我是廣告 請繼續往下閱讀

儘管國際金價週一（2日）出現罕見重挫，但亞洲與澳洲的實體黃金市場卻上演「逆風行情」。根據《彭博社》報導，新加坡與澳洲雪梨多地出現民眾排隊購買金條的景象，顯示在價格劇烈修正之際，零售端對黃金的需求依然強勁，甚至趁跌勢積極進場。綜合外國媒體報導，在新加坡，唯一向零售投資者提供實體黃金產品的大華銀行（UOB）總部一早就湧入大量人潮，專門進行金條交易的休息室幾乎被擠爆。70多歲的退休人士吳明珠（音譯）表示，自己一早9點半就來排隊，「因為今天金價下跌了」，但即便拿到號碼，仍苦等超過6小時尚未輪到。由於需求過於熱烈，許多未事先預約的顧客最終空手而回。大華銀行指出，旗下販售的MKS PAMP SA金條與相關產品已全數售罄，現場公告也直言「當日購買排隊名額已全數發放完畢」，讓不少臨時到場的買家只能無奈離開。回顧金價走勢，上個月在川普政府動作頻頻、地緣政治不確定性升高，以及對聯準會的再度施壓下，黃金長期多頭行情一度加速。然而這波漲勢在上週五突然反轉，週一跌勢延續，金價一度較上週創下的歷史高點回落超過兩成，震撼市場。類似情況也出現在澳洲雪梨，市中心馬丁廣場（Martin Place）附近的ABC Bullion門市外大排長龍，隊伍一路延伸到街道上。20多歲的買家亞歷克斯坦言自己「上週五虧了不少錢」，但仍選擇再度排隊買金，「明天又是新的一天」，語氣中透露出對金價反彈的期待。分析指出，散戶之所以持續押注黃金，關鍵在於市場對川普政策走向的不可預測性，以及投資人對貨幣與主權債券貶值風險的避險需求仍在。德意志銀行也在最新報告中重申樂觀立場，維持金價上看每盎司6000美元的預測，為這波「跌中搶金」潮再添柴火。