中央氣象署預報員林定宜表示，明天至周五白天（2月4日至2月6日）天氣穩定，僅東半部有零星短暫雨，周五晚間、周六鋒面通過，中部以北、宜蘭雨勢再起；周六至下周一（2月7日至2月9日）強烈大陸冷氣團南下，西半部、宜蘭低溫僅9至11度，高山有降雪機率，是否達寒流等級仍待觀察。
周五前各地天氣穩定 周末鋒面雨彈開炸
氣象署預報員林定宜指出，明天至周五白天各地天氣穩定，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨；周五晚間鋒面抵達台灣，降雨延續至周六，中部以北、宜蘭開始出現短暫雨，東南部、恆春有局部短暫雨，中部、南部山區也有零星短暫雨，南部平地為多雲。
林定宜提及，周日、下周一水氣減少，環境晚為乾冷，全台各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨；下周二（2月10日）多雲到晴，下周三、下周四（2月11日至2月12日）新一波濕冷空氣抵達，北部、東半部會再出現局部短暫雨。
強烈大陸冷氣團挑戰寒流 周末最冷9度
氣溫方面，林定宜說明，明天至周五「逐日回溫」，明天北部13至24度、中部15至26度、南部16至28度、東部16至22度；周六至下周一強烈大陸冷氣團襲台，中部以北、宜蘭低溫11至14度，南部、花東14至16度。白天高溫在北部、宜蘭13至16度，中部、花蓮16至21度，南部、台東20至27度。
林定宜提醒，周末的強烈大陸冷氣團是否會達「寒流」等級，還有待觀察，最冷時間點落在「周日晚間至下周一清晨」，西半部、宜蘭僅9至11度，花東12至13度，下周一白天冷空氣才會減弱；周六晚間至下周日清晨，中部和東部3000公尺以上高山、北部及東北部2000公尺以上高山有降雪機率。
資料來源：中央氣象署
