全球金融市場近期同步走弱，從各國股市、加密貨幣到原油，甚至一向被視為避險資產的黃金、白銀也出現罕見暴跌，引發投資人高度不安。社群平台上開始出現「史詩級資產下殺」的討論聲浪，有網友直指，這波走勢恐怕不是單純修正，而是2026年新一輪金融風暴的開場。YouTuber頻道「財經冷眼」近日發布影片分析指出，美股、A股、日經指數、歐洲股市與加密貨幣近期接連重挫，幾乎沒有資產能倖免。美股三大指數跌幅超過5%，納斯達克指數更一度暴跌逾7%；日經225指數單日下殺6%，創近年新低，加密貨幣市場市值更蒸發超過20%，全面崩盤的景象讓不少投資人直呼「彷彿回到2008年」。「財經冷眼」分析，這波下跌與美國最新經濟數據轉弱、中國經濟風險外溢密切相關，加上市場對全球景氣前景的信心動搖，形成連鎖反應。值得注意的是，日圓、瑞士法郎等傳統避險貨幣也出現異常波動，反映投資人對未來不確定性的焦慮正在快速升高。他進一步指出，這次市場動盪的本質，可能不是短期技術性回檔，而是「金融風暴的前奏」。與2008年次貸危機、2020年疫情衝擊相似，核心問題可能來自全球信用緊縮與銀行體系承壓，資金流動性正在快速收縮。此外，美國聯準會緊急升息、歐洲潛在債務危機，以及中國房地產市場硬著陸等「黑天鵝事件」，都可能成為推波助瀾的關鍵因素，讓原本脆弱的市場情緒進一步惡化，加速資產價格下探。面對高度連動、跨市場同步下跌的風險環境，「財經冷眼」建議投資人暫時降低槓桿、提高現金與美元部位，並以黃金、美國國債等防禦型資產作為緩衝。他強調，在風暴未明朗前，「保住本金比搶反彈更重要」，等待真正的底部訊號出現，才是相對理性的生存策略。