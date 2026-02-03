我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨籍立委李貞秀就職首日秀出中華民國護照，表示自己唯一效忠的對象是中華民國。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌質疑，李貞秀刻意將「持有護照」與「擁有國籍」混為一談，全球許多國家護照持有率極低，中國僅約13%、美國約45%，日本更僅有17%，依李貞秀的邏輯，難道沒護照的美國人或日本人，就沒有該國國籍嗎？直言有無護照根本無法解釋是否存在雙重國籍。針對參政資格，張育萌分析台灣法條設有兩道關卡。第一關是《兩岸人民關係條例》，規定設籍滿十年即可參選，因此李貞秀確實能合法登記並當選。然而，一旦進入就職階段，則須面對第二關《國籍法》的規範，法律明確規定，公職人員就職前必須申請放棄外國國籍，並在就職後一年內完成放棄手續，否則將喪失職位，這項規定並非針對特定國家，而是為了確保公職人員在面臨兩國利益衝突時，能維持絕對的政治忠誠。張育萌舉例，不僅是中國，世界如阿根廷、厄瓜多、烏拉圭及摩洛哥等國，皆屬於法律上「不允許放棄國籍」的國家。若具備這些國家國籍的僑胞在台灣選上立委，同樣會因為無法完成「放棄國籍」手續而無法順利就職。他呼籲李貞秀不必在護照上作秀，因為台灣社會與法律真正在意且唯一的重點始終是「雙重國籍」問題。若無法依照《國籍法》完成義務，再多的證件也無法證明就職的合法性。