相隔五年，蘋果防丟神器終於推出新一代AirTag 2，外觀整體來說沒有太多變化，科技YouTuber Tim哥第一時間開箱實測指出，AirTag 2最大亮點在於穿牆能力與精準定位穩定度明顯提升，即使隔著牆面或放在更遠距離，箭頭指示相當準確。目前台灣已經開賣，售價990元，4顆3390元，等於單顆848元。
被稱為防丟神器的AirTag，蘋果無預警的推出第二代AirTag 2，台灣也已經開賣，Tim哥在第一時間取得實機進行測試，從外觀來看，AirTag 2整體設計延續圓潤風格，但細節有所調整，機身重量較上一代略為增加，背面文字全面改為大寫，並清楚標示IP67防塵防水等級。電池部分仍採用CR2032鈕扣電池，官方續航維持約一年，使用者不需重新適應耗材規格。新舊款AirTag可在同一帳號下合併使用，對用戶來說相對友善。
Tim哥實測：穿牆能力更好！
核心升級則集中在定位技術，Tim哥表示，AirTag 2導入第二代UWB超寬頻晶片，精準尋找距離較前代提升約1.5倍。Tim哥實測分享，當物品放在更遠位置時，iPhone上的方向箭頭依然清楚，定位反應也更即時，尤其在室內隔間、多牆環境下，穩定度提升相當有感。這項升級也被認為是AirTag 2「穿牆能力更好」的關鍵原因。
除了iPhone，新款AirTag 2也進一步強化與穿戴裝置的整合，支援Apple Watch Series 9以上機種，可直接透過手錶獨立搜尋遺失物品，不必一定要拿出手機操作。不過系統面仍有門檻，需搭配iOS 26.2.1以上版本才能完整啟用相關功能，舊系統用戶在升級前需多加留意。
AirTag 2擴大合作範圍
在提醒功能上，AirTag 2的發聲單元也同步升級，音量提升至約78至80分貝，Tim哥實測發現比上一代更大聲，在吵雜環境中更容易被聽見。遺失模式方面，Apple持續擴大NFC合作範圍，當他人以支援NFC的手機感應AirTag時，可快速顯示聯絡資訊，未來也被看好在機場行李尋找等場景發揮更大實用性。
資料來源：3cTim哥生活日常
我是廣告 請繼續往下閱讀
Tim哥實測：穿牆能力更好！
核心升級則集中在定位技術，Tim哥表示，AirTag 2導入第二代UWB超寬頻晶片，精準尋找距離較前代提升約1.5倍。Tim哥實測分享，當物品放在更遠位置時，iPhone上的方向箭頭依然清楚，定位反應也更即時，尤其在室內隔間、多牆環境下，穩定度提升相當有感。這項升級也被認為是AirTag 2「穿牆能力更好」的關鍵原因。
除了iPhone，新款AirTag 2也進一步強化與穿戴裝置的整合，支援Apple Watch Series 9以上機種，可直接透過手錶獨立搜尋遺失物品，不必一定要拿出手機操作。不過系統面仍有門檻，需搭配iOS 26.2.1以上版本才能完整啟用相關功能，舊系統用戶在升級前需多加留意。
AirTag 2擴大合作範圍
在提醒功能上，AirTag 2的發聲單元也同步升級，音量提升至約78至80分貝，Tim哥實測發現比上一代更大聲，在吵雜環境中更容易被聽見。遺失模式方面，Apple持續擴大NFC合作範圍，當他人以支援NFC的手機感應AirTag時，可快速顯示聯絡資訊，未來也被看好在機場行李尋找等場景發揮更大實用性。
資料來源：3cTim哥生活日常