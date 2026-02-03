我是廣告 請繼續往下閱讀

位於義大利羅馬的許願池「特雷維噴泉」（Trevi Fountain）一直以來是當地十分著名的景點，不過由於人潮眾多，羅馬市政府推出新規定，想要近距離往噴泉投幣許願得支付2歐元（約台幣74元）的門票費用。新規定在今年2月正式上路實施，不過，許多遊客不買單，從收費範圍外「遠程空投」硬幣到噴泉，照樣許願不誤，反而衍生出更大亂象。根據《CNN》報導，遊客若想進入環繞特雷維噴泉水池的石階區域需要付費，而周邊提供觀賞這座宏偉古蹟視野的小廣場則仍維持開放。不過並非所有遊客都樂意遵守羅馬新規，許多遊客選擇在收費範圍外「遠程空投」硬幣，有的硬幣因此沒能落入水中，散布在噴泉周圍。對那些乖乖付錢就近噴泉許願的遊客來說，從天而降的硬幣雨變成他們實現願望前的最新干擾。一位來自阿根廷遊客接受《CNN》訪問時表示，2歐元的費用「還算可以接受，再多就不合適了」。然而就在片刻之後，記者目睹該位遊客從收費範圍的圍欄外扔出了硬幣，顯然，雖然可以接受，但遊客還是不想掏錢。一位市政府官員表示，正在考慮安排巡邏人員，應對遊客遠程丟硬幣的亂象。新規定除了要求必須付費買門票才能就近觀賞噴泉，還禁止遊客在噴泉旁邊吃東西或喝水。官員表示，這是為了減少扒手找尋目標的機會，扒手經常在擁擠的廣場上對注意力不集中的遊客下手。特雷維噴泉完工於1762年，是晚期巴洛克風格的傑作，刻畫了水神歐申納斯（Oceanus），象徵著世界海洋與河流多變的情緒。長久以來一直是知名的旅遊勝地，各國領導人造訪羅馬時也會前往。根據傳統，遊客背對噴泉投擲硬幣，若投中1枚就保證未來能重返羅馬，2枚能遇見愛情，3枚就代表感情順利可步入婚姻。