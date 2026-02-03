我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白上會期聯手在立法院擋國防特別條例，導致無法付委實質審查，對此長期挺台的美國共和黨籍聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾，在社群平台點名台灣在野大幅刪減台灣國防預算，令盟友感到「失望」。對此民進黨團今（3）日嚴正呼籲，政黨利益不能凌駕國家安全，請在野黨立即停止杯葛，讓行政院版軍購特別條例儘速付委、完成審查，共同守護國家安全與區域和平。美國參議院軍事委員會主席韋克爾今日罕見發文提及，非常失望台灣在野黨大砍國防預算，而這些都是台灣急需的武器系統。並提醒面對越來越嚴重的中國威脅，台灣國會應重新考慮這個決定。對此民進黨團表示，面對中國軍事威脅，守護台海和平，台灣必須強化防衛能力，展現堅定的自我防衛決心。然而，藍白陣營卻以「監督」為名，行「阻撓」之實，不僅杯葛行政院版軍購特別條例，連最基本的審查程序都拒絕啟動。民進黨團說，更令人憂心的是，在軍購特別條例遭刻意拖延、癱瘓之際，國民黨仍執意迎合中共以所謂「九二共識」、反對「台獨」之共同政治基礎，與中共中央台辦合辦「論壇」，對國際社會釋放出錯誤且極其危險的訊號。最後民進黨團嚴正呼籲，政黨利益不能凌駕國家安全。請在野黨立即停止杯葛，讓行政院版軍購特別條例儘速付委、完成審查，共同守護國家安全與區域和平。