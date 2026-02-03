我是廣告 請繼續往下閱讀

監察院調查，台大醫院婦產部前住院醫師黃信穎值勤時性侵病患案件，認為機關處理案件多有違失，因此監察院糾正台大、台大醫院及衛福部。衛福部長石崇良日前受訪因提到「人都會犯錯」挨批為狼醫說話。石崇良今（3）日出面強調，對於這些事件一定要保護被害者為大原則，也會召集醫師公會訂定一致性的懲戒規範，並在調查過程調整涉案醫師職務。台大醫院婦產部前住院醫師黃信穎、前主任陳思原因性騷、性侵案，監察院調查認為，台大醫院婦產部忽視部內性騷擾問題，凸顯台大醫院竟連提供院內女性同仁「安心工作職場環境」的最基本需求都無法做到，違失情節重大。石崇良日前受訪表示，「社會認知上，並不是一犯錯就要將人永久排除。」這番言論也引發議論。他今日接受媒體聯訪時，再度強調，對於這些性平事件，一向主張首要在保護被害人的大原則之下，不造成二度傷害以查明真相，毋枉毋縱。石崇良提到，以《醫師法》來說，這類事件也會有懲戒處分，可從廢止證書到撤銷執業執照，到限制執業範圍等，或是停業一段時間等，會按照比例原則給予不同處分。石崇良說，看完監察院的報告後，也會請醫事司跟大家一起討論，訂定一致性規範，接下來會朝向建立原則，即便在調查過程，基於保護受害者或申訴人的狀態下可介入，甚至是事後、已確認事件，要在處理結果上更為一致。不過，先前有過相關案例被指控「醫醫相護」，石崇良提到，過去針對發生過性侵的醫師也有廢止醫師證書的狀況，但在各行各業中，醫師又會被賦予更高的要求，因為患者面對醫師的醫療行為時，可能會因為需求有隱私的暴露，這部分要求會更高，也會有懲戒法。石崇良強調，會按照比例訂定一致性的參考原則給各醫師公會，督促各縣市衛生局及醫師公會執行，讓民眾就醫安心、醫事人員也可有執業保障。