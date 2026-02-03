我是廣告 請繼續往下閱讀

政治大學25歲溫姓畢業生1月25日透過Bolt叫車平台，搭乘46歲林姓男子駕駛的多元計程車返家，卻在台64線快速道路上被丟包，導致溫男被4車輾過致死，林男1月27日被二度傳喚，加保金提高至20萬元，2日三度通知林男出庭，檢方訊後認為他涉犯遺棄致死罪嫌重大，但尚無羈押必要，為保全偵查順利進行，因此諭知限制出境出海，並施以科技監控，須以手機每日報到。據了解，溫男是政大新聞和企管系雙學士，目前擔任替代役，他25日凌晨搭乘林男的車從文山區返家，車輛行經台64線時，林男不滿溫男頻頻踢到其椅背，林男一氣之下將車子停靠路邊，將溫男趕下車後離開。警方勘驗林男行車紀錄器，發現溫男上車到案發的12分鐘內不發一語，凌晨2時14分有出現疑似踢撞椅背和車門的聲響，林男出聲制止，撞擊聲卻沒有停止，林男則情緒失控，怒罵髒話並要求溫男下車，溫男仍沒有回嘴，最終被丟包在台64線快速道路上，慘遭4車輾死。林姓司機一開始向警方供稱，溫姓替代役男在行駛過程狂踢車門及椅背，雙方發生口角，男子要求下車，他照辦放人，與行車紀錄器音檔明顯不符，讓溫男家屬痛批林男為了脫罪捏造事實、抹黑死者，令人無法接受。新北市警察局已依違反《道路交通管理處罰條例》裁處林姓司機3千元、6百元罰鍰；Bolt台灣總經理曾憲竑表示，平台在第一時間得知事件後，已立即聯繫司機並對其停權處理，目前案件已進入警方與刑事調查階段，無法透露更多細節。林男與4名肇事司機被以過失致死罪移送法辦，他訊後以5萬元交保，1月27日被二度傳喚，加保金提高至20萬元，2日三度通知林男出庭，檢方訊後認為他涉犯遺棄致死罪嫌重大，但尚無羈押必要，為保全偵查順利進行，因此諭知限制出境出海，並施以科技監控，須以手機每日報到。