iOS 版下載連結https://bpbk.onelink.me/jxhx/9b7406x0

Android 版下載連結https://bpbk.onelink.me/jxhx/lzftkfz4

官方網站https://bpbk.onelink.me/jxhx/fhpcsb39

官方粉絲團（FB 粉絲團）https://bpbk.onelink.me/jxhx/4ylsbab1

《蔚藍星球：國王很忙》今（3）日正式宣布，將於2月10日推出與超人氣IP「白爛貓」的新春聯動活動！官方表示，本次聯動版本將帶來限定造型「白爛貓」、「擺爛」貼圖及專屬聯動玩法，春節期間就讓白爛貓家族陪玩家一起白爛開鬧、輕鬆暢玩！今年春節，《蔚藍星球：國王很忙》迎來史上最「懶萌」的強力戰友。活動期間，玩家只要每日登入、簽到、完成聯動任務，即可解鎖限定「白爛貓」造型和豐厚獎勵。該角色不僅外型吸睛，還自帶專屬技能，能有效清場割草，讓玩家輕鬆推關、躺著也能贏。聯動福利同步加碼，玩家於活動期間登入專屬伺服器「白爛迎新服」即可獲得1000抽免費獎勵！完成活躍任務還能取得角色養成素材、限定聯動貼圖等多項好康！更多新春限定活動正陸續解鎖中，馬力全開陪你鬧新春！《蔚藍星球：國王很忙》與「白爛貓」詳細合作資訊將於日後進一步公開，官方亦將不定期釋出更多活動情報，請密切注意官方最新遊戲公告。欲知更多《蔚藍星球：國王很忙》相關資訊，可關注後續報導及官方網站。