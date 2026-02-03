我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安推無菸城市，今年首度在迪化街年貨大街擴大禁菸，台北市議員林亮君臉書發文抨擊，蔣萬安推動的政策與現實嚴重脫節，市府規劃的吸菸區竟設置在遠處的「大稻埕碼頭（五號水門）」外，走路要20分鐘，導致政策執行成效大打折扣，甚至衍生更多環境與健康問題。此文一出，留言區反變大型翻車現場。林亮君分析，年貨大街人潮密集的區域，多集中在南京西路、迪化街及民樂街一帶，若民眾想前往市府指定的吸菸區，必須穿越極度擁擠的攤位與人潮，步行約600公尺才能抵達，來回耗時將近20分鐘，諷刺這種規劃簡直是大笑話，因為並非所有菸民都會因此戒菸，反而造成許多民眾與攤商為了圖方便，直接在附近的非禁菸區巷弄內吞雲吐霧，讓在地居民苦不堪言。林亮君透露年貨大街起跑僅三天，地方居民便紛紛投訴小巷子內，充滿二手菸味與隨地丟棄的菸蒂。直言這套無菸政策不僅沒能減少菸害，反而因為吸菸區設置地點過於荒謬，導致菸味轉移至巷弄居民區，苦了地方鄰里，也讓守法的菸民走到滿肚子火。面對林亮君的質疑，部分網友顯然不領情，認為將吸菸區設在遠處，是為了保障大多數不吸菸者的權益，直言「我覺得很好，議員竟然忽視不吸菸者的健康，讓人失望」，更有人針對「走20分鐘」的論點反嗆，認為比起在年貨大街人擠人的地方聞菸味，讓菸民多走路才是正確的做法。此外，不少網友也要求林亮君不要「只會批評不提配套」、「難道要10公尺設一個吸菸區嗎？」