行銷科技公司AnyMind Group發布《2026 APAC網紅行銷報告》，報告指出，亞太市場的網紅行銷在2025年出現明顯轉折，從過往以品牌曝光為主的「上層漏斗工具」，正式轉型為能驅動信任、購買意圖與可衡量商務成果的關鍵成效引擎。本次研究以AnyMind旗下網紅行銷平台AnyTag的第一方數據為基礎，分析近 7000檔網紅行銷活動與超過110萬名網紅，涵蓋台灣、日本、香港、泰國、越南、印尼、菲律賓、馬來西亞、新加坡與柬埔寨等10個亞太市場。報告同時回顧2023年至2025年的長期趨勢，發現品牌正重新定位網紅角色，將其視為橫跨消費者決策歷程、能直接帶動成果的「績效夥伴」。雖然以品牌認知為目的的活動仍為主流，但成果導向的網紅行銷在亞太區持續擴大。報告顯示，2025年，成果導向活動已佔整體網紅行銷活動的42.47%，明顯高於2024年的30.67%與2023年的28.24%，成長幅度顯著。AnyMind指出，這代表品牌愈來愈重視網紅在「實際行動」層面的影響力，包括互動、考慮度與後端轉換潛力，也象徵網紅行銷正從單純的曝光管道，走向與電商與績效策略深度整合。觀察社群平台表現，在台灣與日本等成熟市場，Instagram仍維持主要平台地位。報告指出，Instagram在日本佔56.4%的網紅行銷活動，在台灣更高達 57.7%；相較之下，香港的平台使用則更為分散，呈現多平台並行的結構。聚焦台灣市場，AnyMind 指出，社群平台已成為消費者研究品牌與建立信任的首要入口。根據We Are Social最新數據，37.1%的台灣消費者在了解品牌時，主要資訊來源來自社群平台，同時，台灣網紅行銷市場規模約2.39億美元，年成長率達11.7%，顯示品牌對網紅行銷的投入持續升溫。從AnyTag在台灣的專案數據觀察，品牌合作仍以Instagram為核心，搭配 Facebook與YouTube形成多平台佈局，並透過IG Reels、FB 短影音與YouTube Shorts的跨平台放大策略，提升內容觸及與轉換效益。同時，Threads在台灣快速崛起，使用人數已達665萬，逐漸成為美妝與生活風格品牌測試話題、累積日常互動與社群聲量的重要新場域。AnyMind Group台灣總經理Wing Lee表示，在社群高度碎片化的環境下，品牌成長不再仰賴單一平台，而是取決於是否具備全通路社群經營能力。透過跨平台創作者合作與內容再利用策略，品牌能在控管成本的同時放大內容影響力，再結合跨圈層的創作者布局，品牌不僅能擴大觸及，更能建立長期信任與可持續的成長動能。隨著網紅行銷持續成熟，品牌已不再只關注曝光與互動，而是將創作者活動視為整體績效與商務策略的一環。從互動與點擊等成果指標可見，網紅正實際影響消費者的考慮與購買決策，成為品牌在亞太市場推動成長與提升行銷效率的重要關鍵。