黃金白銀價格週二大幅回彈 投行仍看好漲幅

黃金與白銀價格回檔上漲是否能持續？

黃金價格在歷經上周五至本周一的劇烈崩跌後，週二出現大幅度回彈，白銀價格同樣跟進上漲，貴金屬牛市是否還未結束？全球各大投行仍看好黃金目標價，分析師則點出回檔的關鍵點位。根據路透報導，黃金價格與白銀價格週二大幅上漲，投資人趁著貴金屬價格出現數十年來最劇烈的連續兩日下跌後進場承接，使金價有望創下自2008年11月以來最大的單日漲幅。現貨金價一度上漲5.5%，報每盎司4,921.42美元。金價自週一觸及的4,403.24美元低點反彈，白銀週二更次大漲9.2%，至每盎司86.7美元。白銀在上週五曾創下單日暴跌27%的歷史紀錄，本週一又再下跌6%。報導引述量化商品研究（Quantitative Commodity Research）分析師費爾蒂（Peter Fertig）的說法指出，「在美國總統川普宣布提名華許（Kevin Warsh）出任下一任聯準會主席後，市場出現超賣情況。今天我們看到的就是一波反彈」，他補充說，「此外，先前因獲利了結而賣出的投資人，如今又重新認為目前價位具有吸引力，適合進場買進。」儘管投資人認為先前言論偏向鷹派的華許仍可能會降息，但同時也預料他會收緊聯準會的資產負債表，而此舉通常有利於美元走強。另一方面，芝商所（CME Group）也調高了貴金屬期貨的保證金要求，進一步對價格形成壓力。分析師仍看好黃金的多頭行情，並預期今年稍晚將再創新高。盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略主管漢森（Ole Hansen）表示，「金價目前已突破第一道回檔關卡4,858美元，市場焦點轉向5,000美元，也就是本波下跌約50%回檔的水準。至於白銀，對應的關卡則較高，分別位於90.58美元與96.52美元。」市場同時預期聯準會今年將降息兩次，對黃金價格形成支撐。瑞銀（UBS）分析師史陶諾沃（Giovanni Staunovo）表示，「我們預期金價今年稍晚將再創新高，突破每盎司6,200美元。」摩根大通（JP Morgan）週一指出，預期金價年底將達到每盎司6,300美元；德意志銀行（Deutsche Bank）則重申其今年每盎司6,000美元的金價預測，理由是投資人需求持續強勁。根據CNBC報導，在這波反彈出現之際，投資人重新評估先前的暴跌究竟是否代表結構性的轉折點，還是對短期的催化導致的過度反應。德意志銀行（Deutsche Bank）的策略師表示，從歷史經驗來看，更可能是短期因素所致，儘管拋售規模大，確實再度引發市場對黃金部位配置質疑。德銀指出，雖然投機活動偏高的跡象已累積數月，但僅憑這一點，仍不足以解釋上週行情如此劇烈的波動。德銀表示，「貴金屬價格的調整，已經超過了表面上那些催化因素本身的重要性。此外，無論是官方、機構或個人投資者，在貴金屬上的投資意圖，可能並未出現實質性的惡化」，這波拋售是多項因素共同作用的結果，包括美元走強、川普提名華許出任下一任聯準會主席後，市場對聯準會領導方向的預期出現變化，以及投資人在週末前進行部位縮減。德銀指出，「支撐金價的主要驅動因素仍然偏向正面，我們認為投資人配置黃金（及其他貴金屬）的核心理由並未改變。目前的條件看起來並不具備引發金價長期反轉的基礎，我們也將目前環境與1980年代及2013年金價走弱時的背景加以區分。」巴克萊銀行（Barclays）也表達了類似看法。承認技術面出現過熱、部位配置偏高，但也指出在地緣政治與政策不確定性，以及各國儲備多元化趨勢的支撐下，市場對黃金的整體買盤仍可望維持韌性。白銀的價格震盪則更加劇烈，反映其市場規模較小、波動性較高，以及散戶參與程度較深。不過，仍有部分分析師對白銀維持偏多看法。eToro 市場分析師Zavier Wong表示，「短期來看，投機部位確實扮演了一定角色。白銀吸引的散戶參與程度高於黃金，這也使其對快速變化的市場情緒與短線交易更加敏感。」不過，Zavier Wong也補充，若將整個行情完全歸因於投機，可能太過。白銀具有實質的工業需求，特別是與資料中心及人工智慧（AI）基礎建設相關的領域。