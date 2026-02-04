我是廣告 請繼續往下閱讀

衛福部部長石崇良3日透露，衛福部將新成立「婦女發展及保護服務司」，專責婦女各項權益及福利服務。衛福部新的一年也將有重大的組織改造，包括先前提及的「社會發展及長期照顧署」及「兒少及家庭支持署」，石崇良今日出席醫藥記者聯誼會新春活動，提到台灣面臨少子化，去年生育率也創新低，希望可透過組織改造，面對新的挑戰。石崇良說，目前包括「社會發展及長期照顧署」、「兒少及家庭支持署」專責單位，對於兒少的預防保健、健康促進等進行整合。石崇良強調，衛福部非常重視婦女發展，與各團體討論，確立組改後會新成立「婦女發展及保護服務司」，將業務獨立，對於婦女培力、各項權利促進等會做得更好。今年1月1日《再生醫療法》正式上路，石崇良表示，今年可看到有再生醫療的產品正式取證上市，有要求食藥署籌組專案輔導團隊，輔導台灣較有潛力的產品，加速上市。他提到，藥品韌性也會持續推動國產國用，搭配《全民健康保險資料管理條例》，結合數位與資料，盼能成為台灣第2個護國神山。